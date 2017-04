Der Finalknaller steht!

SV Laußig – FSV Wacker Dahlen 0:2 (0:1)

Im Punktspielgeschehen liegen die Laußiger zur Zeit auf Meisterschaftskurs. Mit acht Punkten Vorsprung stehen sie vor Bad Düben an der Spitze der Kreisliga Ost. Das Double war möglich. Allerdings musste im Halbfinale erst Wacker Dahlen aus dem Weg geräumt werden. Doch der Nordsachsenligist war eine Nummer zu groß.

Mit Spielbeginn übernahmen die Wackerer das Zepter. Seidel und Wahrig gleich zwei Mal hätten die Heidestädter schon in der Anfangsviertelstunde in Führung bringen können. Laußig fand einfach nicht ins Spiel, wurde von den Dahlenern in der Defensive gebunden und hatte dann auch noch etwas Glück, als der Schiedsrichter in der einen oder anderen elfmeterreifen Situation beide Augen zudrückte. In der 30. Spielminute zum Beispiel, als Seidel zum Solo ansetzte, am Laußiger Schlussmann schon vorbei war und zu Boden ging.

Ein paar Minuten später aber der große Jubel. Wieder war Seidel am Ball und traf ins untere rechte Eck. Mit dieser 1:0-Führung für die Gäste ging es dann in die Pause.

Als der Schiedsrichter die zweite Spielhälfte freigab, waren noch keine 30 Sekunden gespielt, da lag der Ball im erneut im Laußiger Gehäuse. Diesmal hatte Wahrig per Kopf getroffen. Weitere Möglichkeiten, das Ergebniss noch höher zu schrauben, ließen die Dahlener liegen. Laußig versuchte jetzt, mit mehr Druck das Ruder noch herumzureißen, doch die gut stehende Dahlener Hintermannschaft gab sich bis zum Schlussspfiff keine Blöße.

Laußigs Stürmer Tobias Schneider verlor in der 87. Spielminute die Nerven, foulte Dahlens Tim Weber und flog mit Rot vom Platz. Kurz darauf war die Partie Geschichte, Dahlens Finaleinzug war fix und die Fans machten klar, was am 24. Mai passiert: „Wir fahren nach Torgau!“

Laußig: Fischer; Bock, Vieweg, Dubrau, Andres, Funke (78. Jimenez), Volz, Pertzsch, Schneider (RK), Matner, ein Spieler wurde nicht benannt;

Dahlen: Föllner; Erdmann (49. Damm), Kuchar, Schmidt, Fischer, Nelde (84. Winkler), Möbius, Seidel, Schreiber, Weber, Wahrig (74. Jähn);

TF: 0:1 Seidel (38.), 0:2 Wahrig (46.); Rot: Schneider (Laußig);

SR: Kottenhahn (Wölkau);

ZS: 85.

Condordia Schenkenberg – FA Doberschütz-Mockrehna 1:2 (1:0)

Trainer Thomas Patommel hat mit seinen Schützlingen das beinahe Unfassbare geschafft! Mit einem Sieg gegen die Schenkenberger ist Doberschütz-Mockrehna zum vierten Mal hintereinander in das TZ-Bärenpokal-Finale eingezogen.

Auf schwerem Geläuf starteten beide Mannschaften hoch motiviert in die Partie. Optimal auf dieses Spiel vom Trainer eingeschworen und vorbreitet, trat der Gast aus Doberschütz in Bestbesetzung der körperbetonten und robusten Spielweise der Heim-Elf entgegen. Frisch-Auf agierte von der ersten Minute an mit der Maßgabe, die Partie mit spielerischen Mitteln zu lösen. Eine sichere Abwehr, ein lauf- und spielstarkes Mittelfeld und die schnellen Stürmer sollten der Schlüssel zum Erfolg sein. So erspielten sich die Doberschütz/Mockrehnaer einige gute Einschussmöglichkeiten, die zunächst aber ungenutzt blieben.

Stattdessen ging die Heimmannschaft nach einer halben Sunde Spielzeit durch Maxime Rinaldoni in Front. Hier nutzte der besagte Spieler eine Unachtsamkeit der Gästeabwehr aus und staubte zum umjubelten Führungstreffer ab.

Nach dem Seitenwechsel und mit zunehmender Spieldauer erhöhten die Gäste das Tempo. Die Spielanteile lagen nun eindeutig bei den Patommel-Akteuren. Bis zwanzig Minuten vor Spielende stand die Schenkenberger Abwehr sicher und hielte den Angriffen der Gäste stand. Nur durch lange Bälle in die Spitze gelang es der Roos-Elf, für Entlastung zu sorgen.

Das erste Mal eiskalt erwischt wurde die Heimmannschaft, als sich FA-Spieler Marcel Bela durch die Gästeabwehr gut durchtanken konnte und mit viel Übersicht für den am langen Pfosten einschussbreiten Florian Walther auflegte, und der sicher zum Ausgleich einschob. Doch es kam noch schlimmer für die Hausherren, denn in der 83. Minute wurde Tom Opfermann durch gute Vorarbeit von seinem Teamkollegen Carsten Springer in Szene gesetzt. Opfermann ließ seinen Gegenspieler stehen und markierte die 2:1-Führung.

In der Schlussphase des Spieles brachten die Patommel-Schützlinge das Ergebnis sicher über die Zeit und so zogen sie verdient ins TZ-Bärenpokalfinale ein. FA-Trainer Thomas Patommel war überwältigt: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft! Es war eine hart umkämpfte und robuste Partie. Ich freue mich, dass wir nun das vierte Mal infolge vor fast heimischer Kulisse spielen dürfen. Die Wackeren aus Dahlen werden eine Herausforderung werden.“

Doberschütz: Olm, Ruhnow, Voland (90. Löser), E. Böhme, Flögel, Bela, Anton, C. Springer, Walther, M. Böhme, Opfermann;

Schenkenberg: Henning, Krohn, Schulze (83. Reißig), Jentzsch, Perkuhn, Roos, Mörschke, Jornitz, Huth, Rinaldoni, Pohl;

TF: 1:0 Rinaldoni (30.), 1:1 Walther (69.), 1:2 Opfermann (83.);

SR: Schalkowski (Torgau);

ZS: 100.