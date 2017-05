Der Fußball spricht eine einfache Sprache

Fussball. Am Dienstag trafen sich auf Einladung des SC Hartenfels Torgau 04 und des Rotary-Clubs Torgau-Oschatz „Katharina von Bora“ je eine Mannschaft der Grundschule „Am Rodelberg“ sowie der Grundschule Torgau Nordwest zu einem Fußball-Freundschaftsspiel. Organisiert und finanziert wurde das Freundschaftsspiel, welches im Rahmen der rotarischen Festwoche „100 Jahre Foundation“ ausgetragen wurde, von den Rotarys.



Jede Mannschaft sollte aus fünf Spielern und einem Torwart (Mädchen und Jungen) bestehen, davon sollte maximal die Hälfte der Kinder in Deutschland geboren sein. Und so traten die beide Teams dann auch stolz an, um die Würde ihrer Schule zu vertreten. Die Grundschule am Rodelberg kam mit Kindern aus Deutschland und Syrien und die Grundschule Torgau Nordwest kam gleich mit Kindern aus sieben Nationen – Deutschland, Rumänien, Polen, Slowakei, Libyen, Kasachstan und aus Russland. Ziel der Veranstaltung war es, mit einem gemeinsamen spaßvollen Fußballpiel ein Stück weit zusammen zu kommen, denn die eigene Grundschule ist für alle Kinder ein Stück Heimat. Nach einer gemeinsamen kurzen Aufwärmung erfolgte dann der Anstoß zur 1. Halbzeit, die mit einem mit 1:1 endete. In der zweiten Halbzeit schossen sich die Nordwestler mit 2:1 in Führung und verteidigten ihren Vorsprung in der verbleibenden Spielzeit.



Im Anschluss gab es eine Siegerehrung, bei der es für alle Beteiligten Medaillen und kleine Preise gab. Der Rotary-Club überreichte an beide Schulen ein Preisgeld in Form eines Gutscheines für Sportgeräte. Außerdem wurden alle Spieler mit neuen Trikots und Sporthosen ausgestattet, welche die Schulen als Mannschaftstrikots behalten durften. Für jedes Kind gab es kostenfrei eine Bratwurst, eine Brause und ein Eis, sodass der sportliche Nachmittag mit einer kleinen Stärkung für Kinder und Erwachsene endete. Für alle anwesenden Gäste und natürlich für Lehrer, Kinder und Mitglieder des Rotary-Clubs war dieser Nachmittag ein ganz besonderes Erlebnis, das allen wieder einmal zeigte, dass der Sport und die Freundschaft die Nationen verbinden und friedlich zusammenbringen kann.



GS Nordwest: Karsten Meier, Gerzson Maylot, Tobias Mettler, Dominik Jomulski, Erik Fackas, Simon Anisimow, Max Wodolaskin, Abdullah Farhat

GS Am Rodelberg: Hamza Daas, Joudy Al Ahmad, Mohamad Horan, Wessam Adlah, Tom Kurandt, Finn Lieback, Phelan Schuster, Erik Reinholdt, Ole Thielemann