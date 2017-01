Der Jahreswechsel und die Pfunde

Mineapolis. 2017 hat angefangen und somit auch meine letzten sieben Monate bei meiner wundervollen Gastfamilie in Amerika. Auch in den vergangenen Wochen ist wieder einiges passiert, unter anderem die Feiertage zu Thanksgiving (24. November) und Weihnachten. Dieses Mal wurde das amerikanische Erntedankfest in Minneapolis, Minnesota bei dem Bruder meines Gastvaters John gefeiert. Der Tisch war reich gedeckt mit Truthahn, verschiedenen Gemüsesorten und Kürbiskuchen. Zwischendurch wurden einige Spiele gespielt für Groß und Klein. Meine Gastkinder hatten alle sehr viel Spaß mit ihren Cousinen und ihrem Cousin, das Haus war voller Leben, und die Bäuche waren gut gefüllt. Nach dem wir uns wieder auf den vier Stunden langen Heimweg gemacht hatten, war es auch fast schon Weihnachtszeit.



Jedenfalls wurde das Haus noch am selben Tag geschmückt: Drei große Weihnachtsbäume wurden aufgestellt, und auch ich habe meinen eigenen kleinen Baum mit selbstgebastelten Ornamenten der Kinder bekommen. Die Lichter wurden im Garten und am Haus befestigt, und schon strahlte unsere Nachbarschaft im weihnachtlichen Glanz. Nun fehlte nur noch Schnee, welcher dann auch am zweiten Wochenende im Dezember vom Himmel fiel. Meine Kids waren voller Begeisterung, während wir Erwachsenen uns Sorgen um die Straßenverhältnisse machten.



Weihnachten war wie im vergangenen Jahr sehr aufregend, besonders die letzten paar Tage vorher, als ein Paket nach dem anderen vor der Tür lag. In Amerika wird alles auf die Veranda gelegt und im besten Fall klingelt der Postmann an, damit man Bescheid weiß. Wir hatten sage und schreibe 68 Pakete und Päckchen dieses Jahr. Gut, wir haben auch vier Kinder, die sich mit Kleinigkeiten nicht zufrieden geben. Als Heiligabend endlich da war, hat man vom Weihnachtsbaum nicht mehr viel gesehen, weil alle Geschenke darunter lagen und drum herum standen. Manche schon Wochen vorher.



Nach der Kirche gab es wieder den alljährlichen Keksdekorierwettbewerb. Leider wurde ich dieses Mal nur Zweite. Ein Geschenk nach dem anderen wurde aus den Verpackungen geholt und am Ende hat man vom Fußboden nichts mehr sehen können. Unser Haus sah aus wie ein Spielzeuggeschäft, so viele unnötige Dinge, von denen ich weiß, dass die Kinder sie einmal anschauen und dann in die Ecke schmeißen werden.



Silvester in den Staaten ist das Unspektakulärste vom ganzen Jahr gewesen. Da Feuerwerkskörper in Iowa für private Zwecke verboten sind und man sie hier auch nirgendwo kaufen kann, war der Jahreswechsel nicht wie in Deutschland. Da hab ich wieder einmal gemerkt, dass ich es vermisse. 15 Monate ist es her, dass ich meine Koffer gepackt und mein Abenteuer in Amerika angetreten habe. Ich kann mich noch gut an die vielen Befürchtungen erinnern, die ich im Vorfeld meiner Ausreise und in den ersten paar Wochen hatte.



Am Anfang war die größte Sorge, dass ich keine Gastfamilie finden würde. Einerseits, weil meine Onlinebewerbung und mein Vorstellungsvideo nicht ansprechend genug hätten sein können oder weil ich nicht genug Erfahrung mitgebracht hätte. Allerdings habe ich nach der Freischaltung innerhalb der ersten 48 Stunden Familienvorschläge bekommen und nach einem Monat habe ich mich auf meine jetzige Gastfamilie festgelegt bzw. haben wir uns beide dazu entschieden, es miteinander zu versuchen.



Nun heißt es aber nicht, wenn man eine Familie gefunden hat, dass man auch mit ihr zurecht kommt und man die gesamten zwölf Monate dort verbringt. Das war die nächst größte Angst, dass ich mit den Farrells nicht gut auskomme und mir eine andere Familie suchen müsste, während ich schon in den Staaten bin. Der Prozess der Neuvermittlung nennt sich Rematch. Für dieses kann es verschiedene Gründe geben – man kommt mit seinen Gasteltern nicht klar, oder die Arbeit mit den Kindern funktioniert nicht. Ich war zu Beginn sehr nervös, weil ich auf vier Kinder aufpassen sollte und darunter war auch ein neugeborenes Baby.



Nun hatte ich schon Erfahrungen mit Babys und mehreren Kindern auf einmal, aber es ist etwas anderes, es im Praktikum oder als Babysitten zu machen, als zwölf Monate zehn Stunden am Tag alleine mit den Kindern zu sein. Ich habe weder Probleme mit meinen Gasteltern John und Amanda noch Schwierigkeiten mit meinen kleinen Schützlingen. Bezüglich der Familie hatte ich mich davor gefürchtet, dass ich nur als Arbeitskraft betrachtet werden und das mein Leben sowie das meiner Gastfamilie außerhalb der Arbeitszeiten getrennt ablaufen würde.



Gott sei Dank ist das nicht der Fall! Ich zähle zu den Farrells wie eine Tochter und werde zu jeglichen Ausflügen mitgenommen. Das ist meiner Meinung auch ein wichtiger Grund, warum ich nicht wirklich von Heimweh geplagt wurde. Iowa und besonders das Haus der Farrells sind für mich wie ein zweites Zuhause und ich weiß, dass ich jeder Zeit herzlich willkommen bin.



Zu der Angst vor Heimweh kam noch die Sorge um meine Englischkenntnisse und die Verständigung. Auch wenn ich mich mit meiner Gastfamilie vor dem ersten Treffen über das Internet auf englisch unterhalten hatte und es dort keinerlei Probleme beim Verstehen gab, war ich sehr verunsichert in den ersten Wochen. Im Laufe der Zeit wurde es innerhalb der Familie besser und ich bin mehr und mehr aus mir herausgekommen, aber gerade was alles andere betraf, wie Einkaufen oder Bestellen im Restaurant, hat es mich viel Überwindung gekostet, die Sprache offensiv zu nutzen.



Auch wenn mein Englisch nicht schlecht war und jeder mich verstanden hat, habe ich mich manchmal fremd gefühlt. Ich musste sehr stark nachdenken, wie ich bestimmte Dinge formuliere und ausspreche. Mittlerweile brauch ich mir da keinerlei Gedanken mehr machen. Nach ungefähr zwei Wochen hat sich das gelegt. Auch wenn mal der ein oder andere Fehler passiert, korrigiere ich mich und alles ist gut. Auch das Verstehen von Filmen und Büchern stellt keine Schwierigkeiten mehr dar.

Nun ist man alleine in einem fremden Land, tausende Kilometer entfernt von Familie und Freunden, man hat einen Zeitunterschied von sieben Stunden und einen Job.



Kann man da die Zeit finden, mit den Lieben zu Hause zu kommunizieren? Es ist schwierig, aber wenn man es wirklich möchte, kann man es organisieren, mindestens einmal die Woche nach Deutschland zu telefonieren oder regelmäßig eine Nachricht zu schreiben. Die Sorge, den Kontakt zu Freunden zu verlieren war groß, aber wahre Freundschaft sollte auch das überstehen. Und wenn nicht, dann war es nicht echt. Außerdem findet man neue Freunde in den Staaten, egal ob Einheimische oder andere Aupairs oder Austauschschüler.



Ich war positiv überrascht, wie schnell das ging, weil ich davon ausgegangen war, dass ich für lange Zeit alleine sein und nach der Arbeit in mein Zimmer gehen oder mit meiner Gastfamilie den Rest des Tages verbringen würde. Amerika ist auch das Land des Fast-Foods und der ungesunden Ernährung. Jeder, den ich im Vorfeld gefragt habe, meinte, dass ich definitiv zunehmen würde. Diese Behauptung hat sich als falsch erwiesen. Im Gegenteil, ich habe sogar abgenommen. Allerdings kann ich gut verstehen, wie man davon ausgehen kann und ich kenne viele andere Aupairs, die nicht so viel Glück hatten wie ich.



Es passiert hier sehr schnell, sich daran zu gewöhnen, dass man ins Restaurant zum Essen geht. Das ist nichts Besonderes, und hier sind unzählige Fast-Food Ketten vertreten. Noch dazu kommt, dass es immer schnell gehen muss, wenn es ums Essen geht. Meistens wird etwas beim Lieferservice bestellt, anstatt zu Hause selbst zu kochen. Das ist einfacher und günstiger. Frische Produkte, wie Obst und Gemüse, sowie Fleisch sind im Laden sehr teuer.



Meiner Gastmutter ist es aber wichtig, dass die Kinder sich gesund ernähren und deshalb wird mindestens einmal am Tag selbst gekocht. Auch außerhalb meiner Arbeitszeiten gebe ich mir Mühe, an den ungesunden Nahrungsmitteln vorbei zu gehen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht mal den ein oder anderen Burger esse oder mir bei Starbucks einen Frappuccino gönne. Man kann auch ohne Verzicht in Amerika verhindern zuzunehmen.



Neben der Gewichtszunahme war auch meine Gesundheit ein Fakt, um den ich mir Sorgen gemacht hatte. Als Au Pair hat man eine Basisversicherung, allerdings deckt diese bestimmte Sachen nicht ab. Zum Beispiel werden Impfungen in den meisten Fällen nicht übernommen, oder der Besuch im Krankenhaus. Manchmal kann eine Arztrechnung bis in die Zehntausende gehen und die Versicherung bezahlt mit Glück 15 Prozent davon. Also, was nun, wenn man krank wird? Bei Kleinigkeiten, wie Husten oder Schnupfen, brauchte ich nicht zum Arzt.



Und Gott sei Dank hatte ich bis jetzt auch nichts schlimmeres. Allerdings weiß ich von anderen, dass es teuer werden kann, auch nur einen Gesundheitscheck machen zu lassen. Die Versicherung und das Gesundheitssystem in Amerika sind ein großer Nachteil als Au Pair, und man sollte sich im Vorfeld überlegen, ob man anfällig gegenüber Krankheiten ist oder nicht, um sich viel Ärger und vorallem Geld zu sparen.



Ein Aupair zu sein, ist eine Herausforderung, sowohl im körperlichen als auch seelischem Sinne. Kinder können einen sehr belasten. Und an manchen Tagen bin ich froh, wenn ich mich in mein Bett legen und schlafen kann. Auch wenn es nicht mal sechs Uhr ist. Aber ich bereue nicht eine Sekunde lang, hier zu sein oder verlängert zu haben. Zu Beginn war ich verunsichert, ob es wirklich die richtige Entscheidung gewesen ist und ob ich glücklich werden würde.



Doch jedes Mal, wenn ich das Leuchten in den Augen meiner Kids und ihr Lächeln sehe, wenn ich morgens anfange zu arbeiten, weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe und es keinen einzigen Grund gibt, mein Auslandsjahr zu bereuen. Ich bin an den Aufgaben als Aupair gewachsen und habe mich sehr weiterentwickelt. Ich habe herausgefunden, was ich mit meinem weiteren Leben machen möchte und mir hohe Ziele gesetzt, von denen ich weiß, dass ich sie erreichen kann, solange ich hart arbeite und nicht aufgebe.



All diese Befürchtungen haben sich im Laufe der Zeit als unberechtigt erwiesen und darüber bin ich sehr froh. Allerdings ist das bei jedem anders und es heißt nicht, nur weil es bei mir sehr gut lief und noch läuft, dass es bei jedem so sein wird.

Mein letztes halbes Jahr hat begonnen und ich werde jede Minute davon genießen, auch wenn ich mich schon auf Deutschland, meine Familie und meine Freunde freue. Amerika hat meine Einstellung zu mir und zu meinem Leben zum Positiven verändert und ich kann nur jedem raten, einen derartigen Schritt, wie ein Auslandsjahr zu wagen. Es ist eine Erfahrung, die einem keiner mehr nehmen kann.