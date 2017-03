Der Mutti eine ganz besondere Freude bereiten

Torgau. Das PEP Torgau, die TZ-Mediengruppe sowie zahlreiche Partner haben sich für den 13. Mai, einen Tag vor dem Muttertag, etwas ganz besonderes ausgedacht. Mit der Aktion „Mutti ist die Beste“ sollen alle Mamas mal so richtig überrascht und verwöhnt werden. Die Torgauer Zeitung sprach darüber mit Julia Gey aus dem TZ-Marketing.



TZ: Was kommt denn auf die Muttis zu, die im Rahmen der Aktion verwöhnt werden?

J. Gey: Im Grunde ist es ein großer Wohlfühltag für Mütter unterschiedlichsten Alters. An dem Muttertagswochenende werden sie von einem Chauffeur zu Hause abgeholt und direkt ins Aquavita gebracht. Dort wartet bereits ein Sektempfang, anschließend kann sauniert und gemütlich geschwommen werden. Danach geht es mit dem Chauffeur in den PEP Torgau, wo sie nach einem kleinen Imbiss beim Friseur die Seele baumeln lassen können.



Und dann geht es wieder ab nach Hause?

Nein. Im Anschluss erhalten die Muttis einen Einkaufsgutschein für den PEP, mit dem sie dann bummeln gehen können. Mit Kaffee und Kuchen wird das ganze dann abgerundet. Und dann, gegen 17 Uhr, bringt der Chaffeuer die Damen zum Schloss Hartenfels, wo sie von einem Fotografen vom Fotostudio Kleber empfangen werden und sich bei einem Fotoshooting von ihrer besten Seite zeigen können. Anschließend gibt es im Schloßcafé ein leckeres Essen.



Und wie kann man seine Mutti für diese wohltuende Aktion anmelden?

Bewerbungen können unter dem Titel „Meine Mutti ist die Beste“ an Centermanagerin Elke Ullrich im PEP Torgau (04860), Außenring 1, gesendet werden. Dabei können Kinder einen Brief schreiben oder ein Bild malen, in dem sie zum Ausdruck bringen, warum ihre Mutti so toll ist und den Wellnesstag verdient hat. Einsendeschluss ist der 30. April. Natürlich ist die Aktion nicht nur für Kinder gedacht, auch Jugendliche und junge Erwachsene sind herzlich dazu eingeladen, ihre Bewerbungen einzuschicken. Dabei ist die Kreativität gefragt, Beschränkungen gibt es keine. Wer seiner Mutti diesen besonderen Tag schenken möchte, sollte sich beeilen, es gibt schon zahlreiche kreative und besondere Einsendungen.