Der Neue muss managen

Nordsachsen. Der neue Chef der Pressestelle im Landratsamt heißt Thomas Seidler. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, tritt der 53-Jährige am heutigen 1. März seinen Dienst an.

Er folgt Rayk Bergner im Amt, der zum Jahresbeginn in die Führungsetage des landkreiseigenen Betriebs Bildungsstätten gewechselt war. „Ich freue mich, dass wir uns mit einem erfahrenen, gut vernetzten Medienprofi verstärken können“, ließ Landrat Kai Emanuel via Pressemitteilung verlauten. „Eine moderne Behörde braucht immer weniger einen Pressesprecher im klassischen Sinne. Heute geht es vielmehr darum, interne und externe Kommunikation zu managen, dabei Medien im weitesten Sinne zu verstehen und Entscheidungsprozesse im Interesse der Bürger transparent zu gestalten“, so der Behördenchef.

Thomas Seidler (53) hat bei der Freien Presse in Chemnitz volontiert, bei der Sächsischen Zeitung in Dresden diplomiert und war für die Leipziger Volkszeitung als Wissenschaftsredakteur sowie viele Jahre als Lokalchef in Leipzig und zuvor in Döbeln tätig. Für seine Arbeit erhielt er unter anderem den Deutschen Lokaljournalistenpreis. Zuletzt arbeitete Thomas Seidler für die Leipziger Medien Service GmbH, ein Tochterunternehmen der Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft.