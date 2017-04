Der Rahmen fürs Finale ist gesteckt

Fußball . Seit Ostersonnabend steht fest, wer in diesem Jahr das Finale um den TZ-Bärenpokal bestreitet – Serien-Pokalsieger Doberschütz-Mockrehna und der FSV Wacker Dahlen. Fakt ist, egal, wer am Ende um Pott erspielt: Das Finale steigt traditionsgemäß im Torgauer Hafenstadion.

Was für die ganz Großen des Fußballsports das Berliner Olympia-Stadion ist, ist für den Kreisfußball in Nordsachsen die Spielstätte in der Kreisstadt. In der vergangenen Woche gab es deshalb ein Organisationstreffen, zu dem die Torgauer Zeitung den Präsidenten des Nordsächsischen Fußballverbands (NFV), einen Vertreter des Stadionbetreibers SSV 1952 Torgau und des Sicherheitsdienstes SWD sowie den Stadion-Gastronomen eingeladen hatte, um die Details für den Finalabend zu klären.

Fest steht nun auch, dass es wieder ein Vorspiel geben wird – das Finale der A-Junioren im Landkreis.

Für die besondere Atmosphäre sorgen am späteren Abend dann die Auflaufkinder, die gemeinsam mit den Mannschaften den Platz betreten und das Flutlicht im Hafenstadion.

Pokalansetzung

Finale TZ-Bärenpokal

SV FA Doberschütz-Mockrehna – Wacker Dahlen

Finale im NFV-Pokal der A-Junioren

FV Bad Düben – SV Mügeln-Ablaß 09

Gesichert ist auch eine ausreichende Versorgung – aus den Zapfhähnen wird Ur-Krostitzer fließen. Auf mehreren Grills werden Würstchen und Steaks zubereitet.

Eine große Rolle im Vorgespräch spielte auch das Sicherheitskonzept und die Parkplatzsituation. Insbesondere sollen auf dem Vorplatz Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Detaillierte Informationen veröffentlicht die Torgauer Zeitung rechtzeitig.

Sonderbar ist indes, dass zu diesem Pokal-Endspielabend 500 Meter Luftlinie ab 19 Uhr das Kreisliga-Nachholespiel SC Hartenfels Torgau 04 II – SV Roland Belgern (verlegt auf Antrag der SV Roland vom 22.4. auf den 24.5.) stattfindet, genehmigt vom Spielansetzer des Nordsächsischen Fußballverband. Verwunderlich deshalb, da der 24. Mai ausschließlich für das Pokalendspiel reserviert ist.