Der Schmied und sein "bestes Stück"

Strelln/Torgau. „Und was würde diese Lampe kosten, wenn sie jemand kaufen möchte?“, fragte Kerstin Klage von der Handwerkskammer zu Leipzig an ihrem Stand auf der Azubi-Expo. „Theoretisch mehrere tausend Euro, aber praktisch ist sie unverkäuflich“, kam ihr zur Antwort. Denn sie ist ein Meisterstück. „Und das verkauft man nie im Leben – niemals“ sagt Lars Fromm aus Strelln über den viele Kilo schweren Koloss aus Eisen, der an einer nachgebauten Wandfassade, die hinten mit vielen Mauerziegeln als Gegengewicht beschwert ist. Neben vielen Miniatur-Dachkonstruktionen aus Holz ist Fromms komplett handgeschmiedetes Meisterstück der Hingucker am Messestand der HWK. Dass er sein „bestes Stück“ zur Verfügung stellt, ist auch ein Zeichen der guten Zusammenarbeit und der noch immer engen Verbundenheit zur Handwerkskammer.



Nun, da Lars Fromm ein Meister seines Faches ist, kann er einen weiteren Schritt auf dem Weg zu seinem Ziel als abgehakt betrachten. Irgendwann will er die Schmiede seines Vaters Günter in Strelln übernehmen. Dann in fünfter Generation. „Mich muss dazu keiner zwingen“, sagt der 37-Jährige. „Ich will das aus freien Stücken.“ Das Interesse ist schon lange da. Kein Wunder auch, ist er doch als Kind auf dem heimischen Hof aufgewachsen. Dem Großvater hat er da schon immer am Schmiedefeuer über die Schulter geschaut, sich auch mal selbst ausprobiert. „Mit 14 habe ich dann schon mein erstes Gokart selber gebaut.“ Talent? Vorhanden. Interesse? Auch. Der Berufswunsch Schmied war damit ziemlich früh verfestigt. Aber so ganz stimmt das nicht. „Denn den Beruf ‚Schmied‘ gibt es heutzutage nicht mehr. Das heißt jetzt Metallbaumeister. Das gibt es in drei Richtungen. Ich habe mich für die Metallgestaltung entschieden.“



Schmied – das verbinden die meisten Menschen immer noch mit ganz viel Tradition und Werkstatt-Romantik. Und auch wenn die Fromms in Strelln zu den wenigen gehören, die noch ein funktionierendes Schmiedefeuer in der Werkstatt haben und es vor wenigen Jahren sogar noch aufwendig erneuert haben: „Viel Zeit bleibt nicht für Tradition“, sagt Lars Fromm. Auch nicht in einem Familienbetrieb mit drei Mann. Da ist das Meisterstück, „das ja immer etwas sein sollte, das nicht so alltäglich ist“, eine willkommene Abwechslung. „Uns fehlen einfach die betuchten Kunden in der Region, die sich solche teuren, handgefertigten Einzelstücke leisten können.“ Die Brötchen müssen auf anderem, ganz unromantischem Wege verdient werden. Mit maschinengestützter Massenproduktion von kleinen, unverzierten, wenig kunstvollen Einzelteilen, die an weiterverarbeitendes Gewerbe geliefert werden. Das ist der Alltag.