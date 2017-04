Über die Situation an der Fähre Prettin/Dommitzsch sprach TZ mit Pächter Jürgen Kollin:





TZ: Bereitet der höhere Wasserstand der Elbe derzeit Probleme?

J. Kollin: Überhaupt nicht. Der Wasserstand ist optimal. Für diesen Pegel ist die Fähre eigentlich konzipiert worden. Wir können derzeit die größte Last übersetzen.



Wann gab es zuletzt Ausfälle wegen Hochwasser?

Das war vor etwa drei oder vier Wochen. Da mussten wir den Betrieb bei 3.60 Meter einstellen, allerdings nur, weil die Schraube vom Hilfsantrieb defekt war. Sonst können wir bis 4 Meter Wasserstand fahren. Letzten Freitag gab es eine Unterbrechung von etwa einer Stunde, weil routinemäßig das Seil überprüft wurde.



Sind die Probleme mit der Zufahrt auf ostelbischer Seite geklärt?

Um einen halben Meter muss die Elbe noch fallen, bevor die Arbeiten an der Fährbuhne weitergehen sollen. Die Hälfte des Pflasters ist schon gemacht und es ist wirklich besser geworden.