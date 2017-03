Der brandenburger Nachbar ist für die Sachsen interessant

Torgau. Die Kreisstadt Torgau war am Samstag Nabel der sächsischen Briefmarkensammler, besser gesagt der Vertreter der Mitgliedsvereine des Sächsischen Philatelistenverbandes. Denn in Torgau tagte der 19. Landesverband.

Die Elbestadt war nach 1997 zum zweiten Mal Ort der Zusammenkunft. Gastgeber war demzufolge der aktuell 14 Mitglieder umfassende Philatelistenverein Torgau.

Der 19. Verbandstag war zugleich der letzte dieser Art. Denn aus Ermangelung an im Verband organisierte Philatelisten, den 43 Vereinen und demzufolge auch dem Landesverband gehen schlichtweg die Mitglieder aus, wird sich der Landesverband Sachsen zum 31. Dezember dieses Jahres auflösen.

Die Mitgliedsvereine schließen sich zum 1. Januar 2018 dem Landesverband Berlin-Brandenburg an. Die Berliner und Brandenburger werden diesbezüglich in wenigen Monaten ihren Verbandstag einrufen, auf dem die Mitglieder dann über den Beitritt der Sachsen abstimmen und sie werden zudem einen neuen Namen für den nun größeren Verband kreieren. Der Tagesordnungspunkt Beitritt zum Nachbar und die Auflösung des sächsischen Verbandes wurde am Samstag schwer und lange diskutiert. Nicht alle Vereinschefs und Vertreter der Mitgliedsvereine Sachsens waren für die Hochzeit mit den Berlin-Brandenburgern.

Doch letztlich setzte sich die Mehrheit durch und die war mit 78 Prozent für einen Beitritt. Auf der Tagung am Samstag im großen Ratssaal des Rathauses hielt der Vorstand des sächsischen Philatelistenverbandes auch penibel Rückschau auf die abgelaufende Legislatur. Und die fiel, abgesehen vom Mitgliederschwund, zumeist positiv aus.