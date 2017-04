Der lange Weg vom Ei zum Huhn

„Hallo! Haaaaalllllloooooooo! Ich bin Henry, oder Henriette und ich bin ein Ei.“ Die ist der Anfang des allerersten Eintrags in das Eiertagebuch, welches in den kommenden Wochen seinen Weg in die Weiten des Internets finden soll. Angelegt wird das ganze von dem Großwiger Christian Thiemann, welcher begeistertes Mitglied im Verein der Rassegeflügel- und Rassekaninchenzüchter Großwig ist.

Die Idee hinter dem Projekt ist eigentlich eine ganz simple, wie Thiemann erklärt:

„Ich habe einfach nur das Ziel, die Bewohner der Region zu informieren und zu zeigen, dass es Hühner nicht nur in der Legestation gibt.“ Hierfür hat er sich ein Ei ausgesucht, ihm einen Namen gegeben und sich vorgenommen, jede Woche ein kleines Update zum aktuellen Stand des Brütens auf die Web- sowie die Facebookseite des Geflügelzüchtervereins zu stellen. Ganz zufällig hat er sich das Ei mit dem Namen Henry - oder Henriette - jedoch nicht ausgesucht, wie er erklärt:

„Das Ei habe ich ausgewählt, weil es von farbverschiedenen Eltern stammt. Das heißt also, dass das Küken höchstwahrscheinlich nicht identisch wie seine Eltern aussehen wird.“ Über die beiden Eltern wollte Thiemann jedoch noch nichts verraten, „die stelle ich erst nächste Woche ausführlich vor. Ungefähr 21 Tage braucht ein normales Hühnerei, bis es fertig ausgebrütet ist. Doch nicht nur bis dahin möchte Thiemann das Tagebuch weiterführen, sondern noch eine ganze Weile länger: „Eigentlich, bis das Huhn komplett ausgewachsen ist.

Im Idealfall möchte ich es bis zu unserer Ausstellung am 4. und 5. November präsentieren.“ Bis dahin muss noch so einiges passieren, wurde doch Henriette – oder Henry – erst in der letzten Woche von seiner Mutter gelegt. Um dem kleinen Ei und später auch dem Küken die ideale Plattform zu bieten, sich seinen Fans zu präsentieren, hat die Torgauer Zeitung es sich vorgenommen, jede Woche auf ihrer Website den neuesten Tagebucheintrag von Christian Thiemann zu veröffentlichen und auch in der Printausgabe der TZ darüber zu berichten.

Hier finden Sie nun noch den allerersten Tagebucheintrag des frisch gelegten Eies:

Hallo! Haaaaallllllooooooooooooo! Ich bin Henry, oder Henriette. Ich bin zurzeit noch im Ei und brauche noch 3 Wochen ganz viel Wärme von meiner Mama. Aber dann könnt ihr mich bald bestaunen. Ich werde euch jetzt jede Woche von meinem aufregenden Weg zum ausgewachsenen Huhn oder Hahn erzählen. Welches Geschlecht ich haben werde, weiß ich noch nicht. Meine Mama hat mich vor 6 Tagen gelegt. Jetzt warte ich darauf, dass sie mich ausbrütet. Ich bin schon gespannt, wann es endlich losgeht. Bis nächste Woche …