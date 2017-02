Der oberste Narr von Schildau

Schildau. „Ich hab letztes Jahr auch mal überlegt“, versucht sich Peter Orlowske daran zu erinnern, seit wann er eigentlich schon Präsident des Faschingsclubs Schildau ist. „Es sind aber mindestens zehn Jahre“, kann er konkretisieren und schränkt dann weiter ein: „Irgendwann Anfang der 2000er Jahre folgte ich dann auf Frank Hienzsch.“ Allein diese Anekdote ist ein Zeichen dafür, dass sich Peter Orlowske nicht zu wichtig nimmt in seiner Position als oberster Narr in der Gneisenaustadt. Denn er weiß ganz genau, dass der Präsident nichts wäre ohne seine Gefolgschaft.



Die fängt bei Orlowske schon in der eigenen Familie an, die eigentlich auch unter die Kategorie Faschingsfamilien fällt (TZ berichtete). Ehefrau Catrin fungiert mit ihm gemeinsam seit der 26. Saison als Faschingssprecherin, Tochter Julia ist bei den Funken und trainiert die Männer im Verein, ist dabei, seit sie vier Jahre alt ist.

Orlowske selbst ist 56 Jahre alt und neben seinem Amt als Präsident und Sprecher auch im Elferrat. „1986 war ich Prinz, da ging alles dann so langsam los.“ Bei der Frage nach seiner schönsten Erinnerung in seiner langen Faschingskarriere kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Die Jahre in Torgau, als wir wegen des Brandes im Tiffany ins Kreiskulturhaus ausweichen mussten. Das war eine geile Zeit!“



Neben dem Fasching war Orlowske auch lange Jahre im Vorstand des TSV Schildau tätig, ist dort aber vor zwei Jahren ausgestiegen. Man kann halt nicht alles machen. „Ich bin aber trotzdem mal wieder da, wenn es etwas zu tun gibt“, sagt der Schildauer, der „natürlich“ auch früher selbst aktiv Fußball gespielt hat.

Den Fußball hat er jetzt gegen ein Fahrrad eingetauscht, „ich versuche, es so oft wie möglich zu nutzen.“ Ein bisschen Fußball steht aber immer noch auf dem Programm. „Wenn es die Zeit zulässt, dann geht es auch mal nach Leipzig ins Stadion zu den Rasenballern“, outet er sich als Fan von RB.



Doch irgendwann ist auch mal der Fasching vorbei und Sommerpause in der Bundesliga. Wenn der Außendienstler beim Wermsdorfer Unternehmen Thiele Glas dann auch noch Urlaub bekommt, geht es alle zwei Jahre nach Südfrankreich in den gleichen Ort kurz vor der Grenze zu Spanien. Fernziel, im wahrsten Sinne des Wortes, sind dann irgendwann mal die Vereinigten Staaten.sl