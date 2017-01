Deutliche Niederlage

Kegelsport. (BK/Senioren) KV Eilenburg – SSV 1952 Torgau II 1915:1705. Auf der eigentlich gut zuspielenden 4-Bahnen-Anlage konnte diesmal kein Torgauer im Spiel gegen den Spitzenreiter überzeugen. Während W. Hantke mit 398 Holz als „Bester“ seiner Mannschaft gegen den Tagesbesten der Gastgeber nur drei Holz einbüßte, lief für L. Bergel im 1. Starterpaar nichts zusammen und musste nach 20 Kugeln gesundheitlich bedingt gegen U. Seifert ausgewechselt werden. Mit 337 Holz büßte diese Kombination 44 Zähler ein.

Mit einem Rückstand von nur 47 Holz gab es für das 2. Starterpaar, B. Michler und Chr. Kadura, noch reelle Hoffnungen das Spiel zu kippen. Mit 383 beziehungsweise 361 Holz verringerten sie den Rückstand ihres Teams nur um vier Holz und konnten damit dem Spiel keine Wende geben. Mit einem sehr schwer wettzumachenden Rückstand von 43 Zählern ging U. Taubald als Schlussstarter ins Rennen. Doch der sonst so zuverlässige Torgauer hatte diesmal körperliche Probleme und musste nach 63 Kugeln sein Spiel beenden. Ein bitterer Moment für die Torgauer, da in der Bezirksklasse nur eine Auswechslung erlaubt ist. Damit gingen nur 227 Holz in die Mannschaftswertung ein und die Gastgeber kamen zu diesem hohen Heimsieg von 209 Holz obwohl auch sie heute nicht überzeugen konnten.

Für die Torgauer eine bittere Niederlage, da diesmal auch der Gastgeber schwächelte. Die Torgauer könnten mit einem Heimerfolg im nächsten Spiel diese Niederlage wettmachen und den letzten Tabellenplatz verbessen.