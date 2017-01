Deutschen Rekord überboten

Bogensport. Zu Beginn des neuen Jahres ermittelten die Bogenschützen des SSV 1952 Torgau ihren Vereinsmeister. Neunzehn Vereinsmitglieder starteten in der Jahnturnhalle zur alljährlichen vereinsinternen Meisterschaft.

Derjenige, der dem deutschen Rekord in seiner Bogenklasse am nächsten kommt, darf den Pokal für ein Jahr mit nach Hause nehmen. In diesem Jahr setzte sich Lucas Schwarz (Klasse U20 Primitivbogen) durch. Der Deutsche Rekord liegt aktuell bei 245 Ringen. Schwarz schoss 322 Ringe und lag mit seinem Ergebnis 77 Ringe darüber. Ein super Ergebnis (131,4 Prozent zum Deutschen Rekord).

Auf dem 2. Platz landete Sebastian Kühne (Herren Compound), der den Pokal das letzte Jahr in seiner Schrankwand hatte. Er schoss 548 Ringe und lag bei 92,8 Prozent zum deutschen Rekord. Auf den 3. Platz kam Michaela Beer mit 529 Ringen und 92,3 Prozent zum Rekord. Den Abend nutzten dann die Vereinsmitglieder, um beim Bowling das Sportjahr 2016 zu verabschieden. Das neue Sportjahr sieht mit diesen Ergebnissen sehr vielversprechend aus und die Bogenschützen hoffen nun auf gute Platzierungen bei den anstehenden Meisterschaften.

www.bogensport-torgau.de