Die Äcker sind größtenteils noch zu nass

Torgau. Auf die Bauern wartet im Frühjahr wieder reichlich Arbeit. Wer durch die Torgauer Region fährt sieht, dass auf den Feldern schon einiges im Gange ist. „Seit 1. Februar dürfen Gülle und Gärreste ausgebracht werden. Und das wird auch gemacht“, sagt Christine Richter, Geschäftsführerin des Regionalbauernverbandes Torgau. Was sich angesammelt hat, muss jetzt raus. Außerdem laufen die Dünge-Arbeiten auf Hochtouren.

Zum Drillen sei es aber noch zu nass. Hier könnte der Startschuss vielleicht nächste Woche fallen. Vor allem Sommergerste, Hafer und Roggen sind auszusäen. Später im April/Mai folgen Rüben und Mais. Christine Richter schätzt ein, dass im Altkreis Torgau zwei Drittel Wintergetreide und ein Drittel Sommergetreide angebaut werden. Das bedeutet, dass die meisten Äcker wohl schon im Herbst bestellt worden sind. Trotz der harten und langen Frostperiode seien erfreulicherweise keine Auswinterungsschäden festzustellen, berichtet die Geschäftsführerin weiter.

Winterraps, Winterweizen und Wintergerste haben die Kälte gut überstanden. Die Minustemperaturen lagen zumeist nicht in dem für die Kulturpflanzen kritischen Bereich. Außerdem hat die Schneedecke im Januar/Februar vor Frosteinwirkung geschützt. Monique Tittelbach von der Landwirtschaftlichen Eigentümergemeinschaft Dommitzsch: „Wir sind gerade dabei, die Frühjahrsbestellung vorzubereiten, bringen erst einmal seit vorige Woche Gülle und Mist auf die Felder. Auf 500 Hektar soll Mais heranwachsen und dann sind noch einige Blühflächen vorgesehen.“

Sommergetreide baut das Dommitzscher Unternehmen nicht an. Dafür wurden im Herbst 700 Hektar mit Getreide und 400 Hektar mit Raps bestellt. Eventuell in den nächsten zwei Wochen sollen noch auf 50 Hektar Fläche Rüben gedrillt werden. Dazu ist aber Geduld gefragt. Der entsprechende Schlag befindet sich in der Aue und sei noch ziemlich durchnässt.

„Die erste Stickstoff-Düngergabe haben wir abgeschlossen, jetzt folgt die zweite Gabe beim Raps“, so Monique Tittelbach weiter. Auf jeden Fall gibt es für die sechs Mitarbeiter im Feldbau derzeit viel zu tun. Ähnlich die Situation bei der Agrargenossenschaft Arzberg. Auch hier wird seit Anfang März Gülle ausgebracht und Dünger gestreut. Es läuft die Bodenpflege, Rüben und Mais werden erst im April/Mai gedrillt. Ohnehin wurden die meisten Saaten im Herbst in den Boden gebracht.