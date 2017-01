Die Eisschollen sind das Gefährliche

TZ: Warum kann die Fähre bei der Kälte nicht fahren? Sind die Zufahrten vereist oder liegt es an der Technik?

Jürgen Kollin: Nein, das Gefährliche sind die Eisschollen auf der Elbe. Die sind mittlerweile sehr groß. Ich hoffe, dass wir nicht alles abbauen müssen. Ich werde mir vor Ort noch einmal ein genaues Bild machen und dann darüber entscheiden.

Was meinen Sie mit alles abbauen?

Theoretisch müsste alles ab, was am Seil hängt – die Tonnen, der Gierkahn und so weiter. Das wäre mit viel Aufwand verbunden und kostet einen halben Tag Zeit. Aber die Schollen sind zum Teil sehr scharfkantig und können das Seil durchtrennen.

Der Fährbetrieb ist ja schon eingestellt?

Ja, weil die Eisschollen gegen die Fähre treiben, sich dort stauen und Druck aufbauen. Da entsteht eine gefährliche Zuglast am Seil. Das Eis bildet sich in den Buhnenfeldern und wird dann stromabwärts getrieben. Einen solchen Eisgang hatten wir schon lange nicht mehr.

Dabei war die letzte Zwangspause wegen der Sanierung der Fährbuhnen erst im November/Dezember?

Ja, das tut mir auch für meine drei Mitarbeiter leid. Immerhin soll es nächste Woche wieder milder werden. Ein paar wärmere Tage könnten schon helfen, das Problem zu beseitigen.