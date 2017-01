Die Erste ist auf Rehabilitation aus

Handball. Die beiden Männerteams des SV Roland Belgern haben am aktuellen Spieltag Heimrecht. Dabei kommt es zu reizvollen Begegnungen, welche in der Aufgabenstellung unterschiedlich schwer zu lösen sind.

Die zweite Mannschaft, die sich mit den Tauchaern messen muss, hat eine harte Nuss zu knacken. Die Gäste bezwangen in der Vorwoche Belgerns erste Vertretung und hatten auch im Hinspiel die Nase vorn. Diese knappe Niederlage wurmt die Spieler von Trainer Große noch sehr, da sie sehr unglücklich zustande gekommen war. Eine Ladehemmung in der 2. Halbzeit machte den möglichen Sieg zunichte, was dieses Mal nicht passieren soll. Motivationsprobleme gibt es gegen die befreundeten Tauchaer keine und so fiebern die Belgeraner dem Anwurf entgegen.



Für die erste Rolandstädter Vertretung kann es nur um ein Wundenlecken gehen, was die Niederlage der Vorwoche vergessen lassen soll. Dazu kommt mit dem Tabellenletzten Miltitz eine Mannschaft, welche keine größeren Probleme bereiten sollte. Doch Vorsicht ist geboten, denn im Hinspiel taten sich die Belgeraner gegen diesen Gegner sehr schwer und fuhren einen mühsamen Sieg ein. Dennoch – alles andere als ein Erfolg wäre eine große Überraschung, zumal sich die Erste zu Hause immer besser präsentiert als in der Fremde.



Samstag, Belgern/Stadthalle: 2. Kreisliga/Männer

15.15 Uhr SV Roland Belgern II – TSG 1861 Taucha II;

16.45 Uhr SV Roland Belgern – HBL Miltitz II