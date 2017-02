Die Freizeitseite vom 17. Februar als Download

Donnerstag, 16. Februar 2017

Auf der aktuellen Freizeitseite lesen Sie:

– Wasserratten und Freunde des Wassersportes haben an diesem Wochenende auf der Beach & Boat in Leipzig Gelegenheit ihrem Hobby zu frönen.

– Am Samstagvormittag startet im Aquavita der erste Kurs für kleine und große Meerjungfrauen.

– Infoveranstaltung zur 775-Jahrfeier in Dautzschen war gut besucht.

– Familie Sandmann schwamm beim 18. Dresdner Faschingsschwimmen.

– Wochenendtipps: Faschingsveranstaltungen quer durch den Landkreis