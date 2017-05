Die Freizeitseite vom 5. Mai als Download

Donnerstag, 4. Mai 2017

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Die weltbekannten Marktschreier Käse-Rudi, Nudel-Kiri, Aal-Hinnerk und Bananen-Fred vom Hamburger Fischmarkt besuchen Torgau.

– TZ verlost 5 x 2 Freikarten für das Mittelalterspektakel auf Burg Kriebstein.

– Viel zu Lachen gibt es mit dem Lachclub Sacksen am Sonntagvormittag um 10 Uhr im Rolandpark Belgern.

– Wochenendtipps: 13. Bockbieranstich in Schildau, Mieterfest der WBG, Ritt in den Frühling, Traditionsfeuer in Staupitz usw.