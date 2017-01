Freitag, 6. Januar 2017

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Das Stadt- und Kulturgeschichtliche Museum Torgau gibt eine Vorschau auf alle Veranstaltungen und Sonderausstellungen im Jahr 2017.

– DANCE MASTERS – Best of Irish Dance lädt am 7. Februar in die Stadthalle nach Belgern ein. TZ verlost 3 x 2 Freikarten.

– Wochenendtipps von Multivisionsshow über Schlagerlegenden im Kulturhaus bis zu den Skatturnieren in der Region.