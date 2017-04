Die Freizeitseite vom 7. April als Download

Donnerstag, 6. April 2017

Auf der Freizeitseite lesen Sie diesmal:

– „Ab auf`s Rad“ heißt es am Rad-Aktionstag, dem 23. April. Geplant sind vier Touren zum Heizhaus Gröbener See.

– Die Eisbader Kuntzsch und Roy gehen in die Sommerpause und trafen sich mit Gleichgesinnten vor kurzem an der Maltertalsperre.

– Ostervorschau: Osterspaziergang in der Altstadt und Osterfeuer auf dem Lande

– Wochenendtipps: Kirmes, Frühlingsfest, Teilemarkt und zahlreiche musikalische Veranstaltungen