Die Großprojekte stehen fest

Nordsachsen/Leipzig. Für den Staatsstraßenbau im Freistaat Sachsen seien 2017 im Doppelhaushalt rund 86 Millionen Euro veranschlagt – für Bundesstraßen und Autobahnen seien es rund 255 Millionen Euro. Im Laufe des Jahres würden auch Ausgabereste aus dem Jahr 2016 zur Verfügung stehen.



Neben den neuen würden zudem alle bereits begonnenen Maßnahmen entsprechend fortgeführt. Neben den weiterführenden Arbeiten an der B 87 stehen in der Region Torgau folgende Arbeiten bevor:

• am Torgauer Außenring wird auf einem Kilometer die Fahrbahn der B 183 erneuert (Kosten: 565 000 Euro)

• auf 5,3 Kilometern wird die Straßendecke der B 183 östlich der S 25 (in Richtung Elsterberg) erneuert (Kosten: 1,1 Millionen Euro)

• östlich von Schildau ist eine Fahrbahnerneuerung der S 16 auf einer Länge von 1,8 Kilometern geplant (Kosten: 336 000 Euro)

• ebenfalls für die S 16 sind südlich von Trossin Arbeiten an der Fahrbahn vorgesehen, die sich auf 1,4 Kilometer erstrecken (Kosten: 555 000 Euro)

• gebaut wird auch in Luppa, dort muss die S-24-Brücke über die Luppa ersetzt werden (Kosten: 250 000 Euro).



Interessant für Pendler und andere Autobahnnutzer: 2017 steht in zwei weiteren Abschnitten die Fahrbahnerneuerung auf der A 14 an:

In beiden Fahrtrichtung zwischen der sächsischen Landesgrenze und der Anschlussstelle Leipzig-Mitte (drei Kilometer/8,2 Millionen Euro) ab April bis Juni in Fahrtrichtung Magdeburg, anschließend ab Juli bis Oktober in Richtung Nossen.