Die Interpretation ist realitätsfremd

Die weitere Interpretation der in diesem Artikel geschilderten Zusammenhänge ist sehr realitätsfremd.



Fakt ist, der befristete Arbeitsvertrag mit Uwe Kammer wurde vom Verein nicht verlängert. Bereits im September 2015 wurde in einer Strategieberatung in Neiden mit dem Geschäftsführer des Sächsischen Schützenbundes (SSB) deutlich, dass die in einer Mischfinanzierung zwischen dem Deutschen Schützenbund (DSB/SSB sowie dem SSC Neiden 1997 geschaffene Trainerstelle über 2016 hinaus auf dem Prüfstand steht. Insbesondere, wenn in Neiden kein Bundesstützpunkt für Sachsen geschaffen und die Anzahl von Bundes- und Landeskadern nicht gehalten werden kann. Seit der Zeit, in welcher der deutsche Sport insgesamt, aber auch der DSB/SSB um neue, effektivere und zukunftsorientierte Strukturen ringt, ist es nicht gelungen einen Bundesstützpunkt in Sachsen zu etablieren. Ein weiteres Ringen um einen Nachwuchsstützpunkt des SSB ist erfolglos verlaufen und auch der Landesstützpunkt kann gegenwärtig nicht aufrechterhalten werden. Weitere Kriterien waren das massiv gestörte Vertrauensverhältnis sowie das selbstherrliche und teilweise vereinsschädigende Auftreten des Trainers im Verein und Umfeld.



Unter diesen Umständen war es nicht mehr möglich, den bis 31. Dezember 2016 befristeten Arbeitsvertrag zwischen Verein und U. Kammer zu verlängern. Es ist sicherlich bedauerlich, dass unser langjährig erfolgreicher Trainer im Verein nicht mehr tätig ist, aber die gegebenen Umstände führten zwingend zu dieser gewiss nicht leichten, doch im Interesse des Vereines, notwendigen Entscheidung. Jetzt geht es darum, den Nachwuchs- und Leistungssport in den Disziplinen Wurfscheibe und Laufende Scheibe zukunftsorientiert und weiter erfolgreich mit neuen Strukturen zu organisieren.



Eine Beratung des erweiterten Vorstands am 6. Januar 2017 und ein erklärendes Gespräch mit den Sportlern und Eltern am Folgetag führten die von Uwe Kammer vertretene und von ihm suggerierte Meinung, dass ohne ihn alles zusammenbricht zum Absurdum. Im Wissen, dass der SSB weiterhin auf den erfolgreichen SSCN 97 und dessen modernste Schießanlagen in Sachsen setzt, werden wir im Sportbereich als Vorstand gemeinsam mit den talentierten jungen Sportlern einen zukunftsorientierten Weg gehen und ein erforderliches Management zur Erhaltung des Nachwuchs- und Leistungssports weiter entwickeln.

Dies schließt auch die Zusammenarbeit mit den Schulen zur Talente-Gewinnung und die Ausbildung weiterer Übungsleiter und Trainer ein. Der erster Schritt ist getan, die Unterzeichnung des Vertrages als Talentestützpunkt des SSB durch den Vorstand ist bereits erfolgt. Paul Pigorsch, unser „Vorzeige-Bundeskader“, hat spontan signalisiert, dass er im Rahmen seines Zeitfonds all seine Kräfte einsetzen wird, um das bestehende sportliche Niveau im Verein aufrecht zu erhalten. Solche jungen und hochtalentierten Schützen wie Jeremy Hoffmann, Jill Kriegel oder Laura Ehlich haben das Zeug, zu Top-Sportlern auf Bundesebene geführt werden.



Den am Sonnabend von den Eltern formulierten Wunsch nach effektiver Zusammenarbeit und ehrlicher Information wird in Zukunft entsprochen. Nur so können bestmögliche Trainings- und Wettkampfergebnisse erzielt werden. Die Zeit eines autoritär arbeitenden Trainers ist in unserem Verein vorbei!

Wir sind überzeugt, dass nach fast 20 Jahren erfolgreicher Vereinsarbeit ein solides Fundament im Verein besteht. Darauf aufbauend werden wir unerschütterlich auch weiterhin den Schießsport als Freizeit-, Breiten- und Leistungssport sowie das jagdliche Schießen, einschließlich der Jagdschulen mit allen bisherigen Angeboten in Neiden am „Österreicher“ gestalten. Die dafür notwendigen Abstimmungen mit dem Sächsischen Schützenbund, den Sponsoren und verantwortlichen Vereinsmitgliedern sind bereits in die Wege geleitet!



Anm. d. Redaktion: Dieses von Joachim Flechtner an die TZ geschickte Schreiben erreichte die Sportredaktion am Mittwochmittag.

www.sportschiessen-neiden.de