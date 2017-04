Die Kulturseite vom 25. April im Doppelpack als Download

Montag, 24. April 2017

Einmal mehr im Doppelpack präsentiert sich die aktuelle Kulturseite:

-Neuer Chorleiter für Torgaus Männerchor – Nachfolger von Lukas heller vorgestellt

Unterirdisches Torgau entdecken – Karten für aktuelle Kellerführung sind noch zu haben

- Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler – Lesung in der Torgauer Stadtbibliothek

- Rock und Blues in der Kulturbastion – Wochenendprogramm in der Übersicht

- Deutsche Psalmvertonungen – Ensembe WESER-RENAISSANCE Bremen gastiert in der Schlosskapelle

- Stargäste beim 5. Frühlingskonzert – Dommitzscher Grundschule lädt ein

- Ein „Staatsschauspieler“ – Friedhelm Eberle gastiert in der Musikscheune Melpitz

Malerei und Lyrik – neue Ausstellung in der Arbeitsagentur

- der Kulturbeutel – die große Veranstaltungs- und Ausstellungsübersicht für die Region