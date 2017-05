Die Kulturseite vom 9. Mai im Doppelpack als Download

Montag, 8. Mai 2017

Von unserem Redakteur

Einmal mehr im Doppelpack präsentiert sich die aktuelle Kulturseite:

-Große Deutsche Liederkomponisten – TZ-Serie in Vorbereitung auf die 5- Sächsische Sängerakademie in Torgau startet

- Neues Kabarettprogramm – Schwarzpulver explodiert in der Torgauer Stadtbibliothek

- Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler – Nachbetrachtung zur Lesung in der Torgauer Stadtbibliothek

- Polbitzer Kultursommer – neue Ausstellung, neue Website

- Tiergedichte und -geschichten – Lesung der Schreibwerkstatt

- Großes Familien-Museumsfest – das Programm im Überblick

- „Auf nächtlichem Pfad“ – Greudnitzer Autor stellt neuen Krimi vor

- der Kulturbeutel – die große Veranstaltungs- und Ausstellungsübersicht für die Region