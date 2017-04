Die Kulturseiten vom 11. April als Download

Montag, 10. April 2017

Einmal mehr im Doppelpack präsentiert sich die aktuelle Kulturseite:

-Ein Star-Tenor und seine Beziehung zu Torau – Björn Casapietra im Interview

Casting – Chöre und Sänger für Openair „In Gottes eigenem Land“ gesucht

- Die Beatles der DDR - eine Ausstellung zur Musikgeschichte in der Kirche Polbitz

- Osterspezial – in der Kulturbastion gibt es ein tolles Livekonzert

- Bilder erzählen – neue Ausstellung in der Gläsernen Galerie

- Gedanken zum Elbe Day – ein Abend mit Herbert Schedina

- Katharina Luther erzählt – eine Ein-Frau-Aufführung in der Torgauer Stadtbibliothek

- Schlossbaukunst – Dr. Delang hält interessanten Vortrag

- der Kulturbeutel – die große Veranstaltungs- und Ausstellungsübersicht für die Region