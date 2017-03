Die Kulturseiten vom 14. März als Download

Montag, 13. März 2017

Einmal mehr im Doppelpack präsentiert sich die aktuelle Kulturseite:

- Rathauskonzert mit Artis – eines der gefragtesten jungen Streichquartette gastiert

- Amerikaner auf Luthers Spuren – Grand View Choir aus Des Moines gibt Konzert in der Schlosskapelle

- Tanzabend mit Sektempfang – Frühlingsball mit der Stockmann Band im Kulturhaus

- Erstes Konzert der neuen Saison in der Musikscheune Melpitz

Tribute to Rolling Stones – VOODOO LOUNGE gastiert in der Kulturbastion

– Details ganz groß – Vernissage im Dommitzscher Rathaus

- Historischer Tanzworkshop – die Torgauer Renaissancetänzer laden ein

- der Kulturbeutel – die große Veranstaltungs- und Ausstellungsübersicht für die Region