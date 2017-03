Im Torgauer Museum geht es noch in dieser Woche um die „Kunst der Verführung“. Die Ausstellung, deren Exponate seit gestern größtenteils in Form gezuppelt werden, verspricht einen Einblick in 150 Jahre Unterwäsche- und Dessousgeschichte.

Torgau. Im Torgauer Museum geht es noch in dieser Woche um die „Kunst der Verführung“. Die Ausstellung, deren Exponate seit gestern größtenteils in Form gezuppelt werden, verspricht einen Einblick in 150 Jahre Unterwäsche- und Dessousgeschichte. Auch erotische Kunst wird mit von der Partie sein, wenn Museumsleiterin Cornelia König am Donnerstag um 17 Uhr zur feierlichen Eröffnung bittet. Die musikalische Umrahmung übernimmt dabei die Kreismusikschule „Heinrich Schütz“.



Von der knielangen, weißen Rüschenhose und dem Schnürmieder, über den eleganten Satinbüstenhalter der 1920er Jahre bis hin zu modernen Dessous reicht die Bandbreite der zur Schau gestellten Exponate. Ergänzt wird die Ausstellung durch Kunstwerke aus der Sammlung „erotica international“ von Dieter Krügel aus Glauchau.