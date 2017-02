Audenhain. Der Europaabgeordnete Dr. Peter Jahr besuchte auf Einladung

des hiesigen Bundestagsabgeordneten Marian Wendt (beide CDU) den Landkreis Nordsachsen. Beide luden zu einem Stammtisch in die Gaststätte nach Audenhain ein, um mit Landwirten aus Nordsachsen ins Gespräch zu kommen und sich über aktuelle Probleme auszutauschen.



Die Lage für die Bauern ist ernst, dies machten alle anwesenden Landwirte klar. Peter Jahr und Marian Wendt überraschte diese Aussage nicht, da sie durch zahlreiche Besuche die Lage sehr genau kennen; Jahr ist von Beruf sogar Landwirt. Die Themen Preisverfall, Greening und die Nutzung von Pflanzenschutzmitteln wurden besonders heiß diskutiert. Das Mitglied des Europäischen Parlaments stellte beim Greening Änderungen in Aussicht, sodass es den Landwirten erleichtert wird, Zwischenfrüchte zu pflanzen. Jahr konnte auch für die anderen Probleme Lösungsansätze präsentieren, wobei er deutlich machte, dass schnelle Lösungen, nachvollziehbarerweise gewünscht, aber nicht immer so schnell umgesetzt werden können. „Wir warten bereits seit langer Zeit auf Lösungen. Ich glaube, dass die CDU diese umsetzen kann“, so eine Landwirtin. Die CDU solle aus der Defensive heraus kommen. Die Abgeordneten erklärten, dass es immer wieder schwierig ist mit der SPD und der Opposition Agrarpolitik zu gestalten.



„Es muss vieles abgewehrt werden, was sich insbesondere die Grünen wieder einmal ausgedacht haben“, erklärte Marian Wendt. Genau hier müsse in die Offensive gegangen werden. „Es darf nicht dazu kommen, dass Menschen ohne Bezug zum ländlichen Raum Landwirtschaftspolitik bestimmen wollen.“ stellte der Bundestagsabgeordnete klar. Es besteht der Eindruck, dass die Landwirte weiterhin auf die CDU für eine gute Agrarpolitik setzen, aber die Partei liefern muss. Marian Wendt dazu: „Ich selbst bin Innenpolitiker, daher war es sehr wichtig, dass ein Fachmann für die Diskussion zur Verfügung stand. Allerdings nehme ich aus solchen Diskussionen und Betriebsbesuchen die Anliegen mit und versuche diese in Berlin anzubringen und umzusetzen.“

Der Tenor der Teilnehmer war deutlich: Wir wissen, dass es von heute auf morgen Änderungen nicht immer möglich sind, aber es ist wichtig, dass wir uns darüber austauschen können. Dieser Stammtisch wird nicht die letzte Diskussionsrunde mit Marian Wendt sein. Der CDU-Bundestagsabgeordnete wird auch in den nächsten Wochen und Monaten in den Regionen Oschatz, Torgau, Delitzsch und Eilenburg weitere Dialogangebote, wie bereits in den letzten Jahren anbieten. Die genauen Termine werden noch veröffentlicht. PI