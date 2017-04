Die Leute wieder mobilisiert

Gute Resonanz auf die am vergangenen Samstag veranstaltete 21. Auflage des Frühlingslaufer. Die Organisation lag wieder in den bewährten Händen der Mitarbeiterinnen der Bahnhofs-Apotheke Torgau.

Rund 80 Teilnehmer machten sich auf die 4,5 Kilometer lange Runde durch das frühlingshafte Glacis. Die schnellsten Läufer/-innen bewältigten die Strecke in 20 Minuten. Eher gemütlich gingen es die zahlreichen Walker an. Ob mit oder ohne Stöcke kamen die letzten nach einer Stunde wieder in der Bahnhofs-Apotheke an, um sich ihre Teilnahmeurkunde und eine Stärkung abzuholen.



Als Unterstützung für den Weißen Ring, einer der Partner der Veranstaltung, ging auch der Bundestagsabgeordnete Marian Wendt auf die Strecke. Nach Beendigung seines Laufs führte er noch einige interessante Gespräche. Die zahlreichen zufriedenen Gesichter und Danksagungen lassen einer erneuten Auflage im nächsten Jahr nichts im Wege stehen, darüber waren sich die Beteiligten von der Bahnhofs-Apotheke, dem Weissen Ring, Intersport Höcke und CTST einig.