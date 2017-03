Die Lichtenburg als Strafanstalt

Am 15. März ab 19 Uhr werden der aus Herzberg stammende Historiker Sven Langhammer, Vorsitzender des Fördervereins Schloss und Gedenkstätte Lichtenburg, und sein Stellvertreter, der Historiker Marco Gutewort, zur Baugeschichte und zum Schwerpunkt der Fluchten von Gefangenen informieren. Veranstaltungsort ist das Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museum in der Wintergrüne n Torgau. Prettin mit der Lichtenburg war seit der Abtretung großer Teile Sachsens in Folge des Wiener Kongresses 1814 Bestandteil des preußischen Kreises Torgau.

Deshalb sind auch Torgauer Quellen, insbesondere die Torgauer Zeitung, Gegenstand der historischen Forschung. Herr Gutewort ist gegenwärtig mit einer umfassenden Auswertung der Zeitungen ständiger Gast im Torgauer Stadtarchiv und kann speziell den Quellenwert für die Lichtenburger Strafanstaltsverhältnisse besonders gut einschätzen und vorstellen. Die öffentliche Vortragsveranstaltung findet im Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museum statt. Interessenten sind herzlich eingeladen.