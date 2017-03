Die Mobilität stand wieder im Mittelpunkt

Torgau. Wenn der Lack der Chromkarossen in der Frühlingssonne blitzt, verwandelt sich der Parkplatz vor dem Prima-Einkaufspark (PEP) in einen Autosalon unter freiem Himmel: Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr, kamen Zwei- und Vierradfans auch bei der diesjährigen Auflage des Torgauer Autofrühlings am Samstag voll auf ihre Kosten. Wieder stand das Thema Mobilität ganz hoch im Kurs.



Insgesamt zwölf Autohäuser aus Torgau und der Umgebung sowie die BäWo Caravaning Riesa hatten wieder ihre Neuheiten und Sondermodelle zur Schau gestellt. Das Angebot lockte von 10 bis 17 Uhr zahlreiche Besucher aus der Region, aber auch aus den Nachbarkreisen aufs Areal. Abgerundet wurde die Meile, welche die TZ-Mediengruppe erneut mit ihren Partnern ausgerichtet hatte, von einem bunten Rahmenprogramm.



Etwa 50 Fahrzeuge verschiedener Top- Marken, versehen mit lukrativen Sonderpreisen, gab es am Samstag zu sehen und erleben. Bei so manchem Besucher machte sich die Qual der Wahl bemerkbar. Es wurde verglichen oder auch die eine oder andere Probefahrt vereinbart. Gern genutzt wurde die Chance, direkt mit den Fach- und sachkundigen Mitarbeitern oder gar den Chefs der Autohäuser ins Gespräch zu kommen.



„Sport- und Nutzfahrzeug sind gefragter denn je“, weiß Bernhard Fritzsch. „Wir verzeichnen eine steigende Nachfrage, was SUVs angeht. Vielen ist beispielsweise eine erhöhte Sitzposition und allgemeiner Komfort im Alter wichtig. Der Audi Q2, der erst jüngst zur SUV-Reihe dazugestoßen ist, spiegelt das gewachsene Interesse an Kompaktwagen wider“, so der Verkaufsberater vom Autohaus im Husarenpark. Beim Autohaus Michael Glaubrecht, ebenfalls aus der Großen Kreisstadt, stand der neue Skoda Kodiaq besonders im Fokus der Besucher.

„Viele staunen nicht schlecht über das Fahrzeug. Skoda hat mit diesem technischen Raumwunder eine Punktlandung hingelegt. Es ist der erste SUV aus dem Hause Skoda. Entsprechend groß ist das Interesse“, so Verkaufsberater Jarno Heinrich. Über zahlreiche Interessenten konnte sich neben den weiteren Ausstellern rund um Kleinfahrzeuge, Limousinen, Kombis oder eben SUVs auch das Unternehmen BäWo Caravaning aus Riesa freuen. Die Wohnmobile weckten sichtlich die Neugier der reiselustigen Besucher, denen Freiheit und Unabhängigkeit wichtig sind, die dabei aber gerne auch mal auf ein Hotelbett verzichten und es in die Natur zieht.



Dass sportliche E-Bikes für Touren immer gefragtere Begleiter sind, wurde am Samstag am Stand vom Radhaus Höcke deutlich. Geschäftsführer Hagen Höcke und sein Team hatten die Neuheiten im Gepäck, um freilich eine Alternative zu den Vierrädern zu bieten. „Es zeigt sich, dass die Antriebssysteme der Räder Stück für Stück kleiner und unauffälliger werden, die Hersteller setzen verstärkt auf Design“, lautete seine Einschätzung. Ein gutes E-Bike sei bereits für etwa 2000 Euro erhältlich, so der Fachmann. Die Drahtesel mit Antrieb sind für alle Altersgruppen interessant und die E-Variante ist auch für Mountainbiker längst kein Tabu mehr.



Durch den Tag führte Moderator Stefan Bräuer aus Oschatz. Mit verschiedenen Händlern kam er gewohnt locker ins Gespräch und stellte deren Neuheiten vor. Für die jüngsten Besucher wartete der Moderator mit einer kleinen Rennstrecke samt Startrampe und Zeitmessung auf. Hier konnten die Knirpse um die Bestzeiten fahren. Anschließend vergnügten sich die Jüngsten auf der Hüpfburg.

Ebenfalls interessant gewesen sein dürfte am Nachmittag die Auszeichnung der Sieger-Modelle der LEGO- Aktion „Kreiere dein Lieblingsauto – ob Oldtimer, oder das Auto der Zukunft!“. Initiiert hatte den Wettbewerb das Spielzeugland im PEP. Apropos: Natürlich war das PEP-Center in das Geschehen rund um den Autofrühling eingebettet. Hier lockte so manch attraktives Sonderangebot.



Den Link zum Download der gesamten Seiten finden Sie unten stehend.