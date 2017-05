Die OBM wird sich Fragen gefallen lassen müssen

„Mit großem Interesse habe ich den Bericht über einen Leserbrief gelesen, der sich mit dem Inhalt meiner Pressemitteilung zur beabsichtigten Abwahl der Torgauer Beigeordneten Dr. Kirchhöfer beschäftigt. Autor des Leserbriefes ist ein gewisser Peter Heil, bei dem es sich um den Geschäftsführer der Sächsischen Wohnimmobilien GmbH handelt. Eben jenem Unternehmen, bei dem die Torgauer Oberbürgermeisterin bis zum 31. August 2015 als Prokuristin beschäftigt war.

Es ist vermutlich mehr als Spekulation, dass die pflichtbewusste Beigeordnete Dr. Kirchhöfer ihre Oberbürgermeisterin darauf hingewiesen hat, dass § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung auch für Bürgermeister gilt und von der Rechtsprechung weit ausgelegt wird. Danach geht es nicht nur um Mitwirkungsverbote an Beschlüssen des Stadtrates wegen Befangenheit, wenn der Bürgermeister einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erhält. Vielmehr will das Mitwirkungsverbot bereits die Gefahr einer Beeinflussung verhindern, um die Unparteilichkeit und Uneigennützigkeit der Stadtverwaltung und deren Ansehen in der Öffentlichkeit nicht zu gefährden.. Daher führt schon die reine Möglichkeit der Betroffenheit zum Ausschluss. Die Oberbürgermeisterin wird sich also weiter Fragen der Öffentlichkeit gefallen lassen müssen, ob nicht durch die Förderung ihres Bürgermeisterwahlkampfes und durch ihre vorherige Tätigkeit in diesem Immobilienentwicklungsunternehmen die Möglichkeit einer solchen Beeinflussung entstanden ist.

Es verblüfft mich jedenfalls, dass Herr Heil jetzt an Stelle der Bürgermeisterin in dieser Form antwortet und wirft die weitere Frage auf, ob es nicht doch größere private und berufliche Verflechtungen mit der Oberbürgermeisterin gibt. Möglicherweise hat die Oberbürgermeisterin in Herrn Heil ihren neuen Sprecher der Stadtverwaltung gefunden. Dann meinen herzlichen Glückwunsch zur neuen Position, die sich ja schon einmal in der Vergangenheit als Schleudersitz herausgestellt hat.

Die Oberbürgermeisterin wird sich und ihre mögliche Befangenheit bei künftigen Immobilienkäufen – und verkäufen der Stadt Torgau detailliert prüfen lassen müssen.

Eines stellt der Leserbrief aber in bemerkenswerter Weise dar. Offenkundig fehlt es im Stadtrat an Persönlichkeiten, die in der Lage und willens sind, die Arbeit der Oberbürgermeisterin effektiv zu kontrollieren und in Frage zu stellen. Es würde mich sehr freuen, wenn diese wichtige und offenkundig dringende Aufgabe so bald als möglich auch wieder von Freien Demokraten in Torgau übernommen wird.