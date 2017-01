Die Pfannkuchenmeile feiert 15. Geburtstag

Torgau. Über die bevorstehende Meile, bei der alle Augen traditionell auf die süßen Küchlein gerichtet sind, sprach TZ mit PEP-Centermanagerin Elke Ullrich.

TZ: Frau Ullrich, sagen Sie uns, was erwartet die Besucher am 11. Februar?

Elke Ullrich: Traditionell wird sich die Mall im Herzen des Prima-Einkaufsparks im Zeitraum von 9 bis 16 Uhr in eine kunterbunte Meile für Pfannkuchen verwandeln. Die teilnehmenden Bäckereien werden sich wieder ordentlich ins Zeug legen und an ihren toll gestalteten Ständen die schmackhaften, wahlweise verzierten und gefüllten Meisterwerke verkaufen.

Welche Bäcker haben sich angekündigt?

Dabei sind die Bäckereien Füchsel aus Torgau, Raddatz aus Gröditz und Taube aus Merkwitz. Allesamt gehören zu den alten Hasen, sind seit der ersten Auflage dabei. Komplettiert wird die Runde durch die Bäckereien Steinecke aus Bernburg, Hoffmann aus Falkenberg/E. sowie Schröder aus Großtreben.

Wer ermittelt die Platzierungen?

Eine sechsköpfige Jury, im Rahmen eines Geschmackstests. Dieser wird blind, also ohne dass die Verkoster wissen, von wem die Pfannkuchen gebacken wurden, durchgeführt. Die unabhängigen Mitglieder verkosten zwei Pfannkuchen pro Bäcker. Anschließend folgt ein Rundgang. In der Mall wird jeder einzelne Stand bewertet, außerdem wird die Vielfalt der verschiedenen Pfannkuchen beurteilt. Am Ende ergibt sich eine Gesamtpunktzahl und aus dieser werden der Sieger und die Platzierten ermittelt. Verteidiger des Wanderpokals ist im Übrigen die Bäckerei Füchsel. Die Siegerehrung findet um 16 Uhr statt.

Welche Programmhöhepunkte warten außerdem auf die Gäste?

Die Faschingsmodenschau des Spielzeuglands, die um 14 Uhr beginnt, ist zweifelsfrei ein Höhepunkt. Für Unterhaltung werden die Künstler der Zauberwerkstatt sorgen. Unser Mieter Greenburry veranstaltet eine Ranzenparty. Abgerundet wird das Programm durch einen Hallentrödelmarkt.

Mit wie vielen verkauften Pfannkuchen-Einheiten rechnen Sie?

Das Angebot wird gut angenommen. Die Gäste testen sich durch das Sortiment, veranstalten im Anschluss sogar kleine Pfannkuchenpartys. Ich denke, dass sich wie in den vergangenen Jahren, ein guter Durchschnitt von etwa 15 000 bis 16 000 verkauften süßen Küchlein ergeben wird. Der Einzelpreis wird wie seit drei Jahren gewohnt einen Euro betragen. Jeder Bäcker hat einen Glückspfannkuchen mit einem Einkaufsgutschein in Höhe von 20 Euro für den PEP Torgau im Angebot. In der neuen Ausgabe der Center-Zeitung locken drei weitere Gutscheine der PEP-Werbegemeinschaft in Höhe von 25 Euro. Diese werden unter den Teilnehmern des Preisrätsels verlost.