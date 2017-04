Die Pläne sind gemacht

TZ: Was war das übergeordnete Rahmenthema dieser ersten Versammlung? Worum drehte sich alles?

T. Höll: Nachdem wir uns in den vergangenen Monaten, seit der Einsetzung unseres neuen Vorstandes darum gekümmert haben, die Rahmenbedingungen für ein vernünftiges Handeln unseres Vereins herzustellen, ging es nun am Freitag daran, konkret zu werden und in der Zukunft umsetzbare Pläne zu schmieden.

Und was waren die genauen Themen der Mitgliederversammlung?

Unter anderem haben wir festgelegt, dass wir im Tiergehege jährlich mindestens zwei Arbeitseinsätze durchführen möchten. Einen im Frühjahr und einen im Herbst. Außerdem haben wir einige andere Aktivitäten besprochen, zum Beispiel ein Kinderfest im Tiergehege, ein Arbeitseinsatz im Dorfmuseum oder eine Pizzabackaktion im Dorfbackofen. Was letzteres angeht, haben sich Marco Bethig und Björn Fromm dazu bereiterklärt, den Backofen weiter zu führen. Außerdem hat Mario Elschner unserem Förderverein eine nagelneue Spendentafel für unser Tiergehege übergeben und die drei Tierfreunde Peggy Kummer, Udo Becker und Rolf Kummer bekamen für ihre herausragende Arbeit von uns jeweils ein T-Shirt überreicht. Und auch einen ersten Blick auf das Logo unseres Fördervereins sowie unsere frisch erstellte Homepage konnten die Mitglieder am Freitag werfen.

Und hat sich auch in den Reihen des Vorstandes etwas getan?

Ja, das hat es. Unsere bisherige erste Vorsitzende, Bettina Dorn, entschloss sich im Januar leider dazu, aus persönlichen Gründen ihr Amt niederzulegen. Somit haben wir uns dafür entschieden, dass die Kandidaten, die sich im Dezember ebenfalls zur Wahl gestellt hatten und es nicht in den Vorstand geschafft haben, nachrücken zu lassen. Somit stellten sich, neben den bisherigen Vorstandsmitgliedern, auch Katharina Hempel und Nadine Elschner zur Wahl auf. Nachdem die Mitglieder dann abgestimmt hatten, sieht die neue Konstellation wie folgt aus: Ich als Vorsitzender, Nadine Elschner als meine Stellvertreterin. Kathrin Andreas ist unsere zukünftige Schatzmeisterin und Marion Elschner sowie Anne Lissner fungieren als weitere Vorstandsmitglieder.