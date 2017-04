Torgau. Dr. Steffen Delang hält am 12. April um 19 Uhr im Stadtgeschichtlichen Museum Torgau einen Vortrag über die Schlossbaukunst der Renaissance in Sachsen und Mitteldeutschland.

Mitteldeutschland verfügt noch heute über eine reiche Schlosslandschaft, die ihre Entstehung vorwiegend dem Zeitraum des ausgehenden Mittelalters bis zum Dreißigjährigen Krieg verdankt.

Auch wenn Schloss Hartenfels in Torgau einen Höhepunkt in der Schlossbaukunst darstellt, ist es nicht ohne beeinflussende Vorgänger wie die Albrechtsburg in Meißen gewesen. Andererseits aber war Torgau auch Vorbild für andere bedeutende Schlossbauten, so, wenn auch in weiterentwickelter Architektur, für das Dresdner Residenzschloss.

Dabei handelt es sich bei den Schlössern nicht immer um ausgesprochene Residenzen, häufig waren die fürstlichen Jagdleidenschaften und vorgesehene Witwensitze Anlass für teilweise sehr umfangreiche Schlossbauten mit zugehörigen Wirtschaftsanlagen, wie die Schlösser Lichtenburg und Annaburg.

Nicht zuletzt haben auch vermögende Grundherren dem Bau- und Repräsentationseifer Folge geleistet. Es bleibt zu erwarten, dass der Vortragende manchen neuen Aspekt aus der Schlossbauforschung berücksichtigen kann und den bisherigen Gesichtskreis Interessierter erweitert.

Dr. Steffen Delang ist promovierter Kunsthistoriker und hat sich bereits in seiner Dissertation 1982 mit Fragen des Manierismus in der Schlossarchitektur des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts befasst. Seit 1983 arbeitet er in der Denkmalpflege und ist gegenwärtig Referatsleiter im Landesdenkmalamt für den Bereich Leipzig und damit auch für die Stadt Torgau. Darüber hinaus sind ihm Sonderaufgaben für die sächsischen Schlösser übertragen. Sein ganz besonderes Interesse gilt dem Schloss Hartenfels und der Altstadt von Torgau. Dr. Delang ist Ehrenmitglied des Torgauer Geschichtsvereins.

Der Vortrag ist öffentlich. Er beginnt um 19 Uhr. Interessenten sind herzlich eingeladen.