Freitag, 3. März 2017

Daniela Rad

Auf der Freizeitseite lesen Sie in dieser Woche:

– Mittelalterliches Indoorspektakel lockt am 11. und 12. März in den Kohlrabizirkus Leipzig/TZ verlost Freikarten

- Der Internationale Frauentag wird weiterhin in der Region gefeiert - kleine Terminübersicht.

– Wochenendtipps: Comedy im KAP, AZUBI-EXPO im PEP, Reisevortrag im Kulturhaus, Tag der offenen Tür an der KvB und der OS Nord-West