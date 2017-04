Die TZ-Freizeitseite als Download

Freitag, 28. April 2017

Daniela Rad

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Zum Elbe Day wird es neben dem Höhenfeuerwerk am Samstag Abend auch wieder ein umfangreiches Kinder- und Familienprogramm geben.

– Die WBG Torgau feiert am 6. Mai ihr großes Mieterfest mit Star-Gast Regina Thoss.

– Modernste Landwirtschaftstechnik wird vom 4. bis 7. Mai auf der 14. AGRA in Leipzig angeboten.

– Wochenendtipps: Konzerte, Frühlingsfeste, SR & Simson Treffen, Mai-Demo ect.