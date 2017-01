Die TZ-Freizeitseite vom 13. Januar 2017

Freitag, 13. Januar 2017

Daniela Rad

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

- Armin Mueller-Stahl & Band gastieren am 22. Januar im Torgauer Kulturhaus. TZ verlost 2 x 2 Eintrittskarten.

- Stephan Krawczyk wird am 29. Januar eine musikalisch-literarische Geburtsgasfeier für Katharina von Bora in der Stadtbibliothek Torgau veranstalten.

- Die farbenfrohe Blumeninsel Madeira steht ebenfalls am 29 Januar im Mittelpunkt. Jan Hübler erzählt in seiner Reiseroportage im Kulturhaus.

- Wochenendtipps: Glühweinfeste mit Weihnachtsbaumverbrennen, Zempern in Trossin