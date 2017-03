Die TZ-Freizeitseite vom 31. März als Download

Freitag, 31. März 2017

• Die nordsächsischen Mühlen laden an diesem Wochenende wieder zu Mühlenführungen ein.

• Ennio Marchetto gastiert am 8. April im Kulturhaus und gilt mit seiner Show in Papierkostümen noch als Geheimtipp in Deutschland. TZ verlost 2 x 2 Freikarten.

• Das Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum zeigt ab April eine neue Sonderausstellung „Chic im Osten – Kinder- und Jugendode in der DDR“.

• Tipps für die Wochenendgestaltung