Die TZ-Kulturseite als Download

Dienstag, 31. Januar 2017

von unserem Redakteur Frank Lehmann

Erneut im Doppelpack präsentiert sich die aktuelle Kulturseite:

- Auf Zeitreise mit dem „Apfeltraum“ – Cäsars Söhne spielen und singen Songs ihres Vaters in neuem Gewand

- Musikalischer Vulkan– Joy Fleming gibt ein Konzert im Torgauer Kulturhaus

- Kekse als Lebensretter– Dr. Carsten Lekutat gibt komödiantische Hausarzttipps in der Kulturbastion

- Papa als Prinzessin – Moderator Mario D. Richardt stellt sein neues Buch im Rahmen einer Lesung vor

- Erstes virtuelles Post- und Ansichtskarten-Museum wird in Oschatz vorgestellt

Rückblick auf Kulturveranstaltungen vom Wochenende

- der Kulturbeutel – die große Veranstaltungs- und Ausstellungsübersicht für die Region