Die TZ-Kulturseite als Download

Erneut im Doppelpack präsentiert sich die aktuelle Kulturseite:

- Bach und die italienischen Vorbilder – Kammerkonzert mit Hildegard Saretz und Bernhard Forck

- Gundermanns Musik & Lyrik – „Die Seilschaft“ gibt Live-Konzert in der Kulturbastion

–Operettenabend – das Leipziger Symphonieorchester gestaltet das Rathauskonzert am Freitag

- Zwang zur Selbstinszenierung – Kabarettist Matthias Tretter ist mit seinem Programm „Selfie“ in der Kulturbastion

- Echte Raritäten – Landesverbandstag der Sächsischen Philatelistenvereine in Torgau

- 300. Ausstellung in der Kleinen Galerie – Sabine Hagedorn zeigt verschiedenste ihrer Werke

- der Kulturbeutel – die große Veranstaltungs- und Ausstellungsübersicht für die Region

Den Link zum Download finden Sie unten stehend