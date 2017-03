Die TZ-Kulturseite als Download

Dienstag, 7. März 2017

von unserem Redakteur Frank Lehmann

Einmal mehr im Doppelpack präsentiert sich die aktuelle Kulturseite:

- Die Zukunft des Torgauer Kulturhauses – großes Interview mit Geschäftsführerin Heidi Peterson

- Megapack im KAP – gleich vier unterschiedlichste Veranstaltungen in dieser Woche in der Kulturbastion

- Vernissage – neue Ausstellung in der K&S Seniorenresidenz Torgau

- Über die Stühle – Katrin Weber begeisterte mit Soloprogramm

Startenor kommt – TZ verlost Freikarten für Konzert mit Björn Casapietra

- Vorfreude – Manfred Mann‘s Earth Band kommt zum Open Air nach Torgau

- der Kulturbeutel – die große Veranstaltungs- und Ausstellungsübersicht für die Region