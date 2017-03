Die TZ-Kulturseite im Doppelpack als Download

Dienstag, 21. März 2017

von unserem Redakteur Frank Lehmann

Einmal mehr im Doppelpack präsentiert sich die aktuelle Kulturseite:

• ENNIO – Ein Weltstar kommt nach Torgau

• Open Air – Judith Holofernes gibt Konzert in der Kulturbastion

• Nachbetrachtung – Rathauskonzert mit Artis

• Amerikaner auf Luthers Spuren – Grand View Choir aus Des Moines gab Konzert in der Schlosskapelle

• Neue Orgel vorgestellt – Konzert in der Neuapostolischen Kirche

• Frühlingskonzert in Dommitzsch – die Gundschule lädt ein

• Veranstaltungen im KAP

• der Kulturbeutel – die große Veranstaltungs- und Ausstellungsübersicht für die Region