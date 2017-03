Die TZ-Kulturseite vom 28. März als Download

Einmal mehr im Doppelpack präsentiert sich die aktuelle Kulturseite:

- Stehende Ovationen – Gelungenen Premier von „HerrInnen Käthe“

Sachsenstar – Kabarettist Gunter Böhnke zu Gast in der Kulturbastion

- Auf den Spuren der Schildbürger – nächster Kenntman-Gesprächsabend mit Thomas Heller

- Begnadeter Bluesmusiker – Eric Steckel gastiert in der Kulturbastion

- Einzigartig in Deutschland – Katharina-Luther-Stube öffnet nach Umgestaltung

- Die Kunst der Verführung – erotische Ausstellung im Stadtmuseum

- Kunstakademie aus St. Petersburg –Ausstellung im Torgauer Rathaus

- Erste Kellernacht 2017 – die Vorbereitungen laufen

- der Kulturbeutel – die große Veranstaltungs- und Ausstellungsübersicht für die Region



