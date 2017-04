Die TZ-Kulturseite(n) vom 4. April als Download

Dienstag, 4. April 2017

von unserem Redakteur Frank Lehmann

Erneut im Doppelpack präsentiert sich die aktuelle Kulturseite:

- Yasi Hofner im Interview – Gitarristin gibt Konzert in der Kulturbastion

- Torgauer Singekreis zieht Bilanz – Berichtzur Jahreshauptversammlunh

- Hier lebt die Reformation – Torgaus Höhepunkte im Lutherjahr 2017

- Musikscheune Melpitz öffnet – Stabat mater von Pergolesi kommt zur Aufführung

- Dieter Bellmann gastiert in Pretzsch mit „Grün ist der Jasminstrauch“

- Deutsche Psalmvertonungen – Ensemble Weser-Renaissance Bremen gibt Konzert in der Schlosskapelle

- Frühlingskonzert – die Dommitzscher Grundschule lädt ein

- der Kulturbeutel – die große Veranstaltungs- und Ausstellungsübersicht für die Region