Die TZ-Sportseite vom 13. Februar zum Download

Sonntag, 12. Februar 2017

Lokalsport. Die fußballfreie Zeit hat nun auch im Fußball des kleinen Mannes ein Ende. Die Rückrunde in der Landesklasse startete am Wochenende mit dem Nachholspiel der Hartenfelser, in dem die Torgauer auch punkten konnten. Außerdem: Torgaus Hockeyherren erneut chancenlos, Arzberg bleibt im Tischtennis-Titelrennen, Kreisliga-Saison der Kegelfrauen endet mit gleichem Sieger wie im Jahr davor