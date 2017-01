Die Urväter des Schildauer Faschings

Schildau . Am 11. November des abgelaufenen Jahres sind die Schildauer Karnevalisten in ihre 50. Ssaison gestartet. Der Faschingsclub hat über die Jahre mehrere Generationen vereinnahmt und die 5. Jahreszeit in der Geneisenaustadt salonfähig gemacht. Daraus entstanden viele Freundschaften, viele Geschichten. Einige davon greift die Torgauer Zeitung auf und schreibt sie in einer kleinen Serie nieder, um dem FCS auf diese Weise zum Jubiläum zu gratulieren.

Schildau. In so großer Runde haben sie sich schon lange nicht mehr gesehen. Ekard Naumann, Lutz Sommer, Lutz Herre, Günther Schmidt und Rudolf Kreiß. Zusammen sitzen die fünf bei Letzterem in der Gärtnerei, unterhalten sich über „die alten Zeiten.“ Denn alle verbindet eine Leidenschaft, die sie teilen: ein Verein, dem sie angehören, ein Gremium, dem sie einst beiwohnten. Das Quintett zählt zu den Gründungsvätern des Faschingsclub Schildau, waren Teil des ersten Elferrates.

Gärtnermeister Kreiß ist als Gastgeber Wortführer der Runde. Das passt auch zu seinem Naturell. In seinen närrischen Zeiten fungierte er als Sprecher während der Veranstaltungen im Volkshaus. Stand auf der Bühne, moderierte die Sketche, hielt die Eröffnungsreden. Jetzt erzählt er von den Anfängen. „Die Idee unseres Faschingsclubs liegt im Kappenfest“, sagt er. Das war eine Art Vorläufer, bei der Tanzen im Vordergrund stand. Im Jahr 1967 war er auch dabei. „Ich sollte dann plötzlich auf die Bühne. Dort erzählte ich die Geschichte von der Hochzeit bei Zicken-Schulze. Das kam dann offenbar so gut an, dass ein paar Mitglieder vom Sportverein sagten: Mensch, das können wir doch ausbauen.“ Ein Jahr später, 1968, war im Sportverein SG Einheit Schildau dann plötzlich eine Faschingsabteilung zu finden.

„Sieben, acht Veranstaltungen hatten wir jedes Jahr“, übernimmt Lutz Herre. Zwei Wochenenden standen in Schildau dann immer im Zeichen des Faschings. „Höhepunkt war aber immer die Veranstaltung zum Rosenmontag.“ Mit der Beerdigung des Prinzenpaares. Augenarzt Frank Henjes, gebürtiger Schildauer, war damals als Arzt der Narren im Dienst und erstellte dafür immer ein „medizinisches Gutachten“. In den folgenden Jahren erweiterte sich das Repertoire immer weiter. „Es kamen Faschingspolizei oder unsere Muttigruppe hinzu“, zählt Herre auf.

Im Vergleich zu heute war damals einiges anders. „Besser“, sagt Günther Schmidt, der lange Jahre Chronist der Karnevalisten war und viele der Fotos aus den ersten Jahren schoss. „Das fängt schon an bei der Stimmung.“ Allein schon aufgrund der Anzahl der Gäste. „Früher hatten die Dörfer ringsrum, so wie Beckwitz oder Taura, keine eigenen Faschingsvereine. Da kamen die Leute alle zu uns.“ Das ging sogar soweit, dass weit vor den eigentlichen Veranstaltungen eine Kartenkommission zu entscheiden hatte, wer die Tickets bekommt. Die Kapazität des Volkshauses reichte einfach nicht, um dem Andrang gerecht zu werden.

„Ich war damals auch Leiter der Feuerwehr“, erzählt Kreiß. „Ich wusste, dass wir eigentlich nur 400 Leute ins Volkshaus lassen dürfen, aber es waren immer mehr.“ Vor einem „vollen Nudeltopf“, wie er die Zuschauermassen beschreibt, zu reden, sei viel schöner gewesen.

Doch nicht nur die schiere Masse im Volkshaus sorgte für ein anderes Miteinander. Lutz Sommer, zuständig für die Kulissen, schildert das so: „Wir hatten damals kein festes Programm. Wir haben unsere Sketche einmal geübt und dann so viel getrunken, bis wir locker waren.“ Improvisation also. „Außerdem war das Publikum viel besser eingebunden. Man kannte halt auch jeden, es war eine ganz andere Atmosphäre.“ Das sieht auch Ekard Naumann so: „Der ganze Zusammenhalt war damals anders“, sagt der Mann, der die Organisation während der Veranstaltungen leitete.

Die Erinnerungen an die alten Zeiten sind immer noch schön. „Wir hatten viel Spaß bei dem, was wir gemacht haben“, so Naumann weiter. Nach einer nachdenklichen Pause spricht dann wieder Kreiß: „Wir haben das zusammen 25 Jahre lang gemacht. Irgendwann kam dann aber auch die Zeit aufzuhören.“ Man wurde älter, das Publikum blieb jung. Die Generationsunterschiede machten sich bemerkbar. „Irgendwann verliert man die Bindung zum Publikum. Aber ich bin froh, dass wir zum richtigen Zeitpunkt aufgehört haben. Als es noch hieß: ‚schade, dass sie gehen‘ und nicht: ‚wird ja Zeit, dass sie weg sind.‘“

Jetzt, zur 50. Jubiläumssaison des FCS, haben alle fünf eine Einladung zur Hauptveranstaltung erhalten. So aktiv wie damals sind sie nicht mehr, doch als Gäste sind sie aber schon immer mal wieder gerne dabei.