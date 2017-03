Die Werbetrommel kann gerührt werden

12 000 Flyer und Dutzende Plakate sind bereit, verteilt und aufgehangen zu werden. Der Reformers Day rückt immer näher und die beiden Organisatoren, Beate Senftleben und Matthias Grimm-Over, arbeiten weiterhin ausgiebig an seiner Umsetzung.

Die Werbemittel haben sie nun bereits parat, nach dem Elbe-Day möchten sie dann voll mit der Werbung loslegen. Zwei verschiedene Flyer wurden für die Veranstaltung gestaltet, einer für die Kirchengemeinden und einer für die „weltliche Bevölkerung," wie Grimm-Over erklärt. Außerdem sollen dann, kurz vor dem Reformers Day, noch einige große Banner an Torgaus Straßen platziert werden.



Aber heute startet auch der Vorverkauf der Karten für den Reformers Day. Zwar sind so gut wie alle Programmpunkte dort kostenfrei, für drei müssen jedoch Karten erworben werden. Dazu gehört unter anderem die Fahrt auf der Elbe mit dem Schiff, bgleitet von Eric Lenz, der „One-Man-Blues-Band“. Die Karten können im Torgauer Informations Center erworben werden, entweder als Tageskarte oder als Einzelkarten für die verschiedenen Events.