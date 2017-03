Die Zuchthengste werden präsentiert

Graditz. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft laden am 11. März in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Pferdesport Sachsen, dem Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen und der Sächsischen Gestütsverwaltung ein zum Sächsisch-Thüringischen Pferdetag.



Der Pferdetag wendet sich bereits zum 16. Mal an die Branche, um Neuigkeiten aus der Fachwelt sowie Anregungen und Tipps zu vermitteln, die im Heimatstall zur Arbeitsoptimierung weiterhelfen können. Anerkannte Experten unterstützen auch diesmal das Fachforum in Graditz mit Vorträgen zu aktuellen Themen der Praxis. Das Deutsche Sportpferd (DSP) hat sich in den letzten Jahren zu einem Begriff in der Szene der deutschen Reitpferdezuchten entwickelt und ist im Süden Deutschlands inzwischen zu einer einheitlichen Marke und anerkannten Reitpferderasse avanciert.



Unter dem Dach der Arbeitsgemeinschaft Süddeutscher Pferdezüchter (AGS) erfolgen überregional Koordination, Vermarktung und Marketing dieser Zucht. Im Fokus des Interesses stehen der heutige Entwicklungsstand und die Perspektiven der Zucht des DSP. Mehr Tierwohl, verbesserte Lebensbedingungen und konsequenter Tierschutz stellen alltägliche Herausforderungen für die Haltung, wie für die Nutzung von Pferden dar. Einem hierbei bestehenden Informations- und Weiterbildungsbedarf will der diesjährige Pferdetag Rechnung tragen. Dabei soll auch Vermittlung finden, wie man in Zweifelsfällen und bei Verunsicherungen adäquat handelt. Das bewährte Konzept einer vertiefenden Arbeit in Workshops wird auch weiter geführt, um mehr Raum zu ermöglichen für die anwendungsorientierte Vermittlung und Festigung von Kenntnissen zu speziellen Elementen in der Dressurausbildung wie auch bei der Pferdefütterung zur Vermeidung von Wohlstandserkrankungen. Für Pferdefreunde außerhalb des Fachpublikums dürfte ab circa 14.45 Uhr die Hengstpräsentation in der Reithalle interessant sein. Anschließend sollen die ersten Fohlen des Jahrgangs 2017 gezeigt werden.