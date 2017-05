Die ersten Jugendweihen gingen im Schloss Hartenfels über die Bühne

Torgau. Gleich zwei Mal wurde am Samstag in Schloss Hartenfels kräftig gefeiert. Hier wurden die ersten beiden Jugendweihen dieses Jahres abgehalten. Bei der ersten Veranstaltung tummelten sich die Jugendlichen und ihre Gäste der Oberschule Nordwest sowie der Förderschulen im Mehrzwecksaal des Schlosses, die Katharina-von-Bora-Oberschule war als zweites an der Reihe. „Die Jugendweihe, das ist mehr als nur einer Feier,“ diesen Worten unterstellte Jens Amm seine Festrede, in welcher er auf die Herausforderungen des Erwachsenwerdens einging.



Das Vorstandsmitglied des Sächsischen Verbandes für Jugendarbeit und Jugendweihe forderte die Jugendlichen auf, ohne Angst vor neuen Herausforderungen in ihr neues, selbstbestimmtes Leben zu starten. „Man darf sich auch mal schinden, aber was gibt es schöneres, als auf einen Hügel zu steigen und zu sehen, den hab ich mit meiner eigenen Kraft erklommen.“ Und auch auf die Schwierigkeit, in unserer heutigen, sich so schnell verändernden Gesellschaft aufzuwachsen, ging Amm in seiner Rede ein.



„Gerade jetzt sind wir alle besonders gefragt und müssen dazu bereit sein, die Welt zum Guten zu verändern.“ Und auch die Jugendlichen selbst hatten noch einige Worte zu sagen. Nachdem sie ihre Urkunden und Geschenkbücher von den Mitgliedern des Jugendweiheverbandes entgegengenommen hatten, teilten sie den anwesenden Gästen mit, wie sie sich das Erwachsenwerden vorstellen, was sie aus dem vergangenen Jahr der Vorbereitung mitgenommen haben und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen.



Doch natürlich wurde nicht nur viel geredet, sondern auch ordentlich gefeiert. So legten die Tanzgruppen Eilenburg ein paar flotte Tänze auf das Parkett des Mehrzwecksaals und die Band Drei(st) unterhielt mit ihren Liedern und vorgetragenen Gedichten alle Anwesenden köstlich. Bei der zweiten Jugendweihe kam auch noch Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth mit hinzu und richtete in ihrer Festrede ebenfalls noch einige Worte an die jungen Erwachsenen.